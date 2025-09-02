Benedetti será ministro delegatario durante viaje del presidente Petro a Japón

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Óscar Pérez

El presidente Gustavo Petro viajará a Japón este martes hasta el próximo domingo, 7 de septiembre. Durante esos cinco días, el ministro delegatario será Armando Benedetti, jefe de la cartera del Interior.

El jefe de Estado firmó este lunes, 1 de septiembre, el decreto con el que queda delegado como presidente Benedetti.

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales”, señala el documento. Benedetti quedó como delegatorio toda vez que es militante de Colombia Humana, militancia que se certificó el pasado 6 de mayo.

Durante su viaje oficial, el número 68 que realiza desde su llegada a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro estará en Tokio y Osaka. La intención, según ha trascendido, será fortalecer la relación comercial de Colombia con el país del Pacífico.

En Japón, la ministra de Comercio, Diana Morales, ya inauguró la Macrorrueda Internacional “Colombia, el País de la Belleza”, que se trata, según un comunicado de la cartera, “la mayor plataforma de promoción comercial organizada en el exterior”.

“Nuestra apuesta es clara: convertir la política comercial en una herramienta de transformación productiva y diplomacia económica. La participación de Colombia en Expo Osaka y esta Macrorrueda Internacional son la prueba de que las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía popular y los sectores estratégicos pueden competir y ganar espacios en los mercados internacionales”, señaló la ministra Morales.

Este es el decreto:

