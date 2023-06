Benedetti sobre audios filtrados: “me dejé llevar por la rabia y el trago”

Durante la campaña presidencial, Armando Benedetti fue el escudero de Petro y lo acompañó en todas las plazas que el hoy presidente llenó. Foto: Instagram Armando Benedetti

Que los audios fueron manipulados. Que fue un momento de debilidad y tristeza. Que se dejó llevar por la rabia y el trago. Armando Benedetti, destituido embajador en Venezuela, ha salido a tratar de explicar el origen de los audios que la revista Semana publicó la noche del domingo, dirigidos a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y que hoy han desatado una crisis que tiene contra las cuerdas al Gobierno Petro.

En su último pronunciamiento, en la noche de este lunes, Benedetti trinó: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Minutos después de esas palabras, el propio presidente Petro retomó su mensaje y respondió: “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”.

Y allí mismo, volvió sobre la tesis que ha defendido en las últimas semanas: “Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”.

Este último pronunciamiento de Benedetti y la respuesta de Petro apuntan a bajarle el tamaño a la crisis política desatada tras la publicación de los audios. A tal nivel creció la situación, que el trámite de todas las reformas sociales del Gobierno en el Congreso quedó suspendido hasta que se aclare el episodio, según anunció el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

En las grabaciones, Benedetti habla en estado de cólera con la exjefa de gabinete y antigua ahijada política suya, Laura Sarabia. Según sus propias palabras, el hecho que estalló su molestia fue el tratamiento que recibió tanto de ella como del presidente Petro en una reciente visita a la Casa de Nariño. Eso se sumaría a la desidia con la que según él ha sido tratado por el mandatario y por ella:

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, fueron algunas de sus palabras en los audios.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha en los audios, “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, dijo también.