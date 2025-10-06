Benedetti y Montealegre se tomarán un “tinto” en busca de la “paz total” del gabinete

El presidente Gustavo Petro ha regañado a su gabinete en el pasado para que choques internos, como el que ahora protagonizan los ministros Armando Benedetti (izq.) y Eduardo Montealegre (der.), no lleguen al debate público. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, dos de los principales alfiles del presidente Gustavo Petro, confirmaron este lunes que, tras una dura pelea por varias declaraciones en medios, intentarán reconciliarse y enviar un mensaje de unidad en el Gobierno. Según ambos, en las próximas horas tendrán una conversación para llegar a una “tregua bilateral” que les permita trabajar juntos en pro de las apuestas de la administración.

Desde La Giralda, sede del Ministerio del Interior, Benedetti aseguró que se tomarán un tinto o una aromática para amenizar la charla en la que esperan llegar a acuerdos. El jefe de la cartera política confirmó que el encargado de hacer el puente entre ambos fue el abogado Julio César Ortiz, quien en junio pasado fue designado por Montealegre como integrante de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado.

Lea también: Petro movió sus fichas en la Supernotariado tras presuntas irregularidades en concurso

Precisamente, el ministro de Justicia dijo en ronda de medios que la cita será el próximo miércoles en la casa de Ortiz y que el objetivo es alcanzar una “tregua bilateral” para “pasar de la guerra total a la paz total”. Ambos jefes de cartera estarían dispuestos a bajar el tono de sus declaraciones y no realizar descalificaciones del trabajo del otro.

Cabe anotar que Benedetti, en una entrevista con Semana, dijo que el gabinete de Petro es “flojo”, lo que causó la molestia de varios ministros, entre ellos Montealegre, que se pronunció contra su colega en un chat del alto gobierno. El ministro de Justicia, según W Radio, calificó a Benedetti de “fantoche” y lo acusó de no tener interés en el trámite del proyecto de sometimiento que es clave para la paz total.

No se pierda: ¿Petro está participando en política?: reelección, constituyente y otras alertas

“Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, yo necesito su ayuda. La necesita el presidente", se leía en los chats del gabinete. Además, el jefe de la cartera de Justicia dijo que su par en Interior podría enfrentar la cárcel por su procesos penales.

El propio presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la calma y a dirimir las diferencias internamente para no afectar la labor de ambas entidades e impulsar la aprobación de los proyectos en juego. De hecho, se espera que esta semana se destrabe la discusión de la iniciativa de sometimiento con la radicación de la ponencia para el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

En esa corporación, sin embargo, ven un panorama complejo para ese proyecto. La Cámara ha respaldado, por lo general, todos los proyectos del Ejecutivo, pero el texto de la ley de sometimiento está a contrarreloj. A esto se suman todas las críticas a la paz total del gobierno Petro y sus estrategias de seguridad y lucha contra las drogas, por lo que varias bancadas ven poco probable que el Legislativo, en un año electoral, le dé un impulso a esa apuesta de la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.