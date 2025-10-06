¿Petro está participando en política?: reelección, constituyente y otras alertas

El presidente Gustavo Petro con la bandera de guerra a muerte durante el evento de Ibagué. Foto: Presidencia

El relato constituyente volvió a tomar fuerza en la Casa de Nariño. Así lo han dejado ver las más recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro y las declaraciones de integrantes de su gabinete en apoyo a un proceso que permita “profundizar” las reformas sociales que hoy señalan de ser “saboteadas” por sus opositores.

Y la última muestra del Gobierno para poner a andar un trámite que, como han enfatizado, tiene que ser de iniciativa ciudadana, fue el discurso del mandatario ante el parque Murillo Toro en Ibagué. Desde allí, no solo enfatizó en la necesidad de la convocatoria al “poder constituyente”, también en la reelección de su proyecto político.

Por ese lado es que desde varios sectores han cuestionado lo que sería una participación en política del jefe de Estado, en palabras especialmente permeadas por los tintes de un segundo periodo presidencial del “Gobierno del cambio”, otra vez con él a la cabeza. Aunque él mismo ha dicho que “no [lo] dejan reelegirse”, sí subrayó que a “cualquiera” podría ganarle en las urnas.

“Pónganme a Paloma, a Vicky, a Pinzón, al señor De la Espriella y les gano. Pónganme a los tibios y les gano a todos juntos”, aseguró en su discurso.

Los ministros del Interior (Armando Benedetti) y Justicia (Eduardo Montealegre) han hablado al respecto y han asegurado se trataría de una convocatoria de carácter popular. En una entrevista con la Revista Semana, Montealegre aseguró que “hay sectores sociales que autónomamente han venido planteando la necesidad de una constituyente”.

“Lo que va a existir es una decisión política de parte del Gobierno de apoyar esos mecanismos de democracia participativa. ¿Cómo se le da forma jurídica? Un grupo de ciudadanos elabora un proyecto de ley, y se deben recoger por lo menos 2,5 millones de firmas. Luego, va al Congreso y allí se debe decidir si se convoca o no a la asamblea nacional constituyente”, aseveró.

El ministro del Interior ha ido en esa misma línea y ha apuntado que hay un “bloqueo institucional” para “reformar la salud y la justicia”. Sobre la primera iniciativa incluso ha ventilado una propuesta de hacer una consulta popular hecha, de acuerdo con Benedetti, por dirigentes políticos que no hacen parte del Gobierno.

No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una Constituyente. Al Congreso le queda grande reformar la salud y la justicia. Hoy el Partido @soyconservador "dice que no" a la Reforma a la Salud después de más de 5 meses de paralizarla sin que haya habido una… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 30, 2025

El tono usado desde el Ejecutivo ha sido, en todo caso, lo que más ha generado ruido entre varios sectores, sobre todo en el año preelectoral. Por esa razón ha habido varios pronunciamientos, entre ellos el del procurador Gregorio Eljach, quien pidió evitar discursos de odio para evitar la polarización.

A través de un video publicado en sus redes sociales, dijo que la Casa de Nariño tiene derecho a defender su pensamiento político “siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”. El llamado se extendió también para los partidos políticos, líderes y candidatos de todo el espectro político para una campaña “en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones”.

“Señor presidente, señores ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y disciplinaria”, advirtió el jefe del Ministerio Público.

Lo único que es seguro es que el tono electoral se mantendrá desde todos los sectores, que buscan definir mecanismos para llegar unidos a la pelea en las urnas por la Casa de Nariño.

