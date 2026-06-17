De la Espriella y Cepeda: así se mueven los recursos de sus campañas de segunda vuelta

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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Solo faltan cuatro días para conocer el nombre del nuevo presidente de Colombia y, por esa vía, el modelo de país para los próximos cuatro años: uno que confía en la continuidad de los cambios que planteó Gustavo Petro o uno que dará un timonazo fuerte a la derecha. En medio de este escenario, los dos candidatos que se disputan el poder intentan no descuidar ningún detalle y, además de alianzas, discursos y entrevistas, despliegan millonarios recursos económicos para sus campañas, especialmente para invertir en publicidad.

De acuerdo con los reportes más recientes de la plataforma Cuentas Claras, ambos aspirantes ya recibieron miles de millones de pesos para esta recta final. Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta y primero en las encuestas, hace campaña de segunda vuelta con una base de COP 17.500 millones que provienen de un crédito del sector financiero (Banco GNB Sudameris).

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De ese monto, el candidato del movimiento Defensores de la Patria ya ha gastado COP 10.000 millones, buena parte de estos en propaganda electoral. Según las cuentas, COP 9.487 millones se invirtieron en este último rubro y se pagaron solo a dos empresas: Acomedios Publicidad y Mercadeo (COP 3.000 millones) e Industrial Party S.A.S. (COP 6.487 millones). El resto del dinero corresponde a gastos de administración.

Por otra parte, el candidato del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, ha reportado números inferiores a los de su contrincante. En el último reporte oficial aparecen ingresos por un total de COP 10.000 millones, los cuales también provienen de un crédito con la Cooperativa Financiera.

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La campaña de Cepeda ha gastado, hasta el momento, cerca de COP 3.000 millones, de los cuales prácticamente todos se han ido al pago de propagandas de la candidatura. Se trata de pagos a medios de comunicación, empresas dedicadas a la instalación de vallas (han pedido cerca de 240 a nivel nacional) y pauta en redes sociales.

Los números de esta etapa del proceso electoral mantienen la tendencia de la primera vuelta de un Abelardo de la Espriella con más recursos para la campaña. En esa oportunidad, el aspirante gastó COP 38.000 millones, frente a los COP 21.600 del candidato Iván Cepeda.

Estos números son una muestra más del pulso a fondo que libran ambos políticos y que tiene un capítulo especial en los eventos masivos en plazas públicas, pero también en los mensajes de campaña que se difunden a través de redes sociales, complementados con las estrategias de los influenciadores de cada orilla política.

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