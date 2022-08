“Bienvenidos al gobierno del cambio”: Petro al posesionar a seis de sus ministros

Petro posesionó a los ministros de Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Vivienda, Transporte y del Deporte. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro posesionó este jueves a los ministros de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; Minas y Energía, Irene Vélez Torres; Comercio, Dario Germán Umaña; Vivienda, Martha Catalina Velasco; Transporte, Guillermo Francisco Reyes y del Deporte, María Isabel Urrutia, en un breve acto llevado a cabo en la Casa de Nariño, previo a su viaje al Chocó, donde adelantará un consejo de seguridad en Quibdó y hará un recorrido por las obras inconclusas de la circunvalar.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Quiero agradecerles la labor, de antemano, intensa que van a tener en los próximos días, semanas meses. Quiero que lleven en su corazón siempre el principio de que las personas más excluidas, las regiones más excluidas, los grupos poblacionales más excluidos son los primeros y las primeras en toda labor administrativa, en todo objetivo de política pública que ustedes construyan, en todo accionar, tanto interno como externo, de cada ministerio que van a dirigir. Bienvenidos al gobierno del cambio. Así que suerte, buen viento y buena mar”, fue el mensaje del primer mandatario a los miembros de su gabinete.

Como se sabe, el director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, explicó recientemente que solo hasta ahora se vino a dar la posesión oficial de los mencionados funcionarios, porque “los requisitos para ello toman tiempo”.

Asimismo, queda claro que, por ahora, el ministro de Justicia designado, Néstor Osuna, se encuentra adelantando gestiones para desvincularse de la Universidad Externado y que asumiría la cartera en la próxima semana.

Otra posesión que quedó en pausa fue la de Mery Janeth Gutiérrez como ministra de las TIC, pues se está evaluando la conveniencia de su nombramiento, teniendo en cuenta los más recientes ruidos, en términos laborales, que se han levantado sobre ella. “El presidente ha sido super celoso en la construcción de gabinete. No he recibido ninguna contra orden y el presidente sabe que está pasando o si no está pasando nada. Por ahora ella es la ministra porque así lo decidió el presidente”, le dijo Lizcano a La W.

Lea también: Mery Gutiérrez, designada mintic, no se posesiona este jueves

El lío de Gutiérrez tiene que ver con un presunto conflicto de intereses, por haber celebrado contratos anteriormente con el Ministerio que estaría a punto de dirigir. Y además, por una demanda al Estado en 2014 contra la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), interpuesta por la productora Programar TV, de la que ella era representante legal.