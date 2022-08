Mery Gutiérrez, designada mintic, no se posesiona este jueves

Mery Gutiérrez, nueva ministra de las TIC. Foto: Cortesía

Este jueves, el presidente Gustavo Petro va tomar el juramentos de sus ministros para posesionarlos y que empiecen formalmente en el cargo. No obstante, Mery Janeth Gutiérrez, designada ministra de las TIC, no se posesionará con el resto de los jefes de las 18 carteras.

Así lo aseguró Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en una entrevista en W Radio. Lizcano expresó que si bien no tiene mayor información del porqué de esta decisión, pues es del resorte único del primer mandatario, puede decir que Petro está “evaluando” la conveniencia de su nombramiento, teniendo en cuenta los más recientes ruidos, en términos laborales, que se han levantado sobre Gutiérrez.

“El presidente ha sido super celoso en la construcción de gabinete. No he recibido ninguna contra orden y el presidente sabe que está pasando o si no está pasando nada. Por ahora ella es la ministra porque así lo decidió el presidente”, agregó Lizcano.

En la emisora también manifestaron que, por un lado, su juramento ante el jefe de Estado para asumir el cargo se aplazaba porque Gutiérrez estaría buscando su diploma de bachillerato. Pero, por otro lado, la Presidencia estaría revisando los procesos de la designada ministra, al parecer, sobre el presunto conflicto de interés por haber celebrado contratos anteriormente con el ministerio que estaría a punto de dirigir.

También, como contó El Espectador, Mery Gutiérrez demandó al Estado en 2014. Se trata de una acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), interpuesta por la productora Programar TV, de la que Gutiérrez era representante legal.

