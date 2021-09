El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, replicó una comparación que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la seguridad en ambas ciudades. Según la mandataria capitalina, la inseguridad no está tan desbordada en Bogotá, pero sí en Cali; Ospina criticó el centralismo y le respondió que “no es bueno trasladar los problemas a terceros”.

Claudia López y Jorge Iván Ospina, antiguos compañeros en la bancada verde del Senado y hoy alcaldes de Bogotá y Cali, respectivamente, tuvieron esta semana un encontrón luego de que la mandataria capitalina comparara ambas ciudades. Todo empezó por una rueda de prensa que ofreció la alcaldesa López, para hablar sobre la situación de inseguridad en la capital del país. En la intervención destacó que algunos indicadores han disminuido, pero también reconoció que hay cifras preocupantes como las de homicidios y hurtos, por lo que presentó un nuevo plan de seguridad para Bogotá.

En medio de su explicación sobre cómo han variado los delitos de alto impacto en la capital, la alcaldesa López hizo una comparación que no cayó bien entre los vallecaucanos. A los periodistas les dijo: “muchos de ustedes dicen que está disparada la inseguridad en Bogotá. Se ha incrementado, no lo negamos. Se han incrementado los homicidios y hurtos, ¿pero disparada? Disparada está en Cali, que tiene tres veces la tasa de homicidios de Bogotá”.

A las pocas horas, también en medio de una rueda de prensa, el alcalde caleño mostró su descontento por las palabras y dijo que a López “le gusta hablar de forma odiosa”. Para Ospina, en los momentos difíciles que vive el país la prioridad es trabajar de forma conjunta y construir consensos.

Y aunque no mencionó directamente a la mandataria, Ospina agregó en su intervención que en la política no es bueno descargar los problemas. “No creo que sea bueno que cada vez que tengamos un problema lo traslademos a terceros o cuartos. Es bueno resolver nuestros problemas desde las características de nuestros propios pueblos y dificultades”.

Algo que sí le dijo directamente a la alcaldesa López fue que, a su parecer, es nocivo querer comparar la capital con otras ciudades del país. “Si algo le ha hecho daño a este país es que se piense, se tramite y se gestione desde Bogotá, que tiene que aprender a no creerse el ombligo de Colombia. Muchos de nuestros problemas nacen en las miradas que tiene el centralismo bogotano frente a las regiones”, añadió Ospina.

El alcalde de la capital vallecaucana hizo un llamado no solo a López, sino a otros mandatarios, a que no comparen las circunstancias violentas y de inseguridad entre ciudades, pues a su juicio hay condicionantes, demografías y problemáticas distintas y cada ciudad debería aprender a resolver sus problemas desde sus características.

“Es difícil, pero hemos venido mejorando tras las dificultades del estallido social”, reconoció Ospina, quien también hizo una comparación con la Cali de los años 90 o la primera década del siglo XXI. “En la actualidad no se vive una situación así. Nosotros veníamos en una tendencia de caída de los homicidios en la ciudad, pero durante el estallido social se incrementaron. Ahora, durante septiembre y agosto nuevamente recuperamos la senda de una ciudad que lucha frontalmente contra el homicidio y contra la delincuencia”.

Sobre la situación de Cali, el mandatario sugirió que el aumento de los delitos puede deberse a temas de inequidad, pobreza, desescolarización, consumo y tráfico de drogas y el coletazo de la pandemia. “Todo se mezcla y trae este un estallido social que nos pudo haber llevado a una guerra. La dificultad está en cómo resolver ese estallido”.

La propuesta de Ospina para empezar a mitigar los orígenes de los malestares entre la ciudadanía es empezar a hacer más y mejores inversiones sociales. “Para algunos esto se tendría que resolver a sangre y fuego, pero si esa hubiera sido la ruta escogida no tengo dudas que estaríamos en guerra. Para otros, entre los que me incluyo, esto se resuelve desde el diálogo y la inversión social, entendiendo que hay momentos en los que hay que utilizar la Policía, pero los temas sociales o políticos se resuelven con inversión social y acción política, no desde la acción militar o policiva”, concluyó.