Bolívar respondió a regaño público de Petro: “El amor debe ser desinteresado”

Gustavo Bolívar, director del DPS, y el presidente Gustavo Petro han sido cercanos políticamente hace varios años, pero en las últimas semanas parece que han tomado distancia. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que el país atestiguara la forma en que el presidente Gustavo Petro le reclamó a su aún director de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, el haber renunciado desde hace tres semanas y aún permanecer en el cargo, el funcionario se pronunció de forma tácita sobre ese episodio.

Bolívar, a través de un escueto mensaje en sus redes, aseguró que “el amor debe ser desinteresado o no es amor”. Esto recordó cuando en un consejo televisado de ministros, mirando al jefe de Estado, dijo “yo a usted lo amo, presidente”.

Más información: Petro interrumpe evento en Catatumbo y regaña a Bolívar: “Quien renunció, renunció”

Lo que motivó este trino fue el duro escarmiento público al que lo sometió Petro desde Catatumbo, este 9 de mayo, cuando le reclamó por hablar ante las comunidades de esa zona a nombre del Ejecutivo si ya había presentado su dimisión.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso, Angie [Rodríguez, directora del Dapre]. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, le dijo Petro a Bolívar, quien había intervenido unos minutos antes.

Es de su interés: Choques entre Petro y el Consejo de Estado agitaron el escenario electoral

Bolívar había iniciado su intervención afirmando: “Yo sólo vengo a hacer un anuncio. Es un anuncio importante y vale la pena. En el marco de la emergencia humanitaria el señor presidente de la República nos pidió que los adultos mayores que no estuvieran dentro del programa de Prosperidad Social Colombia Mayor también fueran cobijados con un bono pensional”.

Según Bolívar, la medida busca beneficiar a 22.000 adultos mayores del Catatumbo, excepto en Cúcuta, con un bono mensual de $230.000 entre abril y diciembre de 2025.

El amor debe ser desinteresado o no es amor. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 10, 2025

Minutos más tarde, Petro lo cuestionó: “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. La Corte Constitucional puso en vilo los recursos”.

El progresismo de Petro busca reelegirse en 2026 y Bolívar es una de las cartas que están en esa baraja de posibles aspirantes, pero el guiño del actual jefe de Estado aún no se ha decantado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.