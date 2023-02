Bolívar: una elección marcada por enemistades políticas

En total, en las zonas rurales de los 167 municipios de las 16 circunscripciones especiales de paz había más de 1'100.000 personas habilitadas para votar. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Contrario a lo que ocurre en Cartagena, la lista de candidatos para la Gobernación de Bolívar está dentro de los estándares de otras zonas del país faltando seis meses para que se lleven a cabo las elecciones regionales. Como el departamento no ha vivido la inestabilidad política por la que ha pasado su capital —solo tuvo una situación similar con el gobierno de Joaco Berrío—, no hay proliferación de candidaturas en exceso y hasta se ve viable que se prolongue el dominio de los partidos tradicionales (Cambio Radical, Partido Liberal y ahora último Partido Conservador), Sin embargo, la victoria de Gustavo Petro es un factor que, como en otras zonas del país, lleva a que irrumpan los alternativos con fuerza.

Al igual que en la capital del departamento, hay varias candidaturas que quieren llegar a la Gobernación bajo el impulso del Pacto Histórico. Danilo Contreras, Armando Villegas, Colombia Villamil, Germán Viana y Luis Flórez vienen de la entraña del Pacto en Bolívar y estarían en la puja por ganarse la bendición para retar el poder de los tradicionales. La mayoría de la atención estaría en la Colombia Humana, que en la región es una de las colectividades más fuertes. Varios de sus miembros han querido ganar visibilidad ante Bogotá haciendo solicitudes al Gobierno Nacional. Contreras y Villegas pidieron una mesa humanitaria por los Montes de María, mientras que Viana solicitó una audiencia anticorrupción en Magangué.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

De cierta forma, hay conciencia de que el tema se decidirá en los escritorios de la capital del país, tanto que Viana le comentó a este diario que habría una intención de reunirse con las directivas nacionales para depurar la lista de aspirantes: “He propuesto que nos reunamos con las dirigencias del Pacto en Bogotá para hablar”. Además de tratar de ganar el favor de los dirigentes bogotanos, esta movida sería también para cerrar cualquier posibilidad de que desde la capital se imponga una candidatura que esté lejos de las bases, como ya se viene rumoreando que podría ocurrir con la movida de sectores tradicionales.

Como sucede en Cartagena, hay fuertes rumores de un acercamiento de allegados al Gobierno Nacional con sectores tradicionales, pero esta movida no es del gusto de los que están haciendo fila por el aval del Pacto en las bases regionales. “No podemos hacer alianzas con los sectores tradicionales. No podemos decirles que ellos son el cambio, cuando no lo son”, exclamó Germán Viana, quien reconoció la necesidad de llegar pronto a un acuerdo de un solo candidato, pues “si no nos ponemos de acuerdo, abrimos esa puerta de que elijan desde Bogotá”. En las calles de Bolívar se comenta un posible acercamiento del clan Montes con el petrismo, un apoyo que se viene gestando desde que William Montes, cabeza de dicha familia y condenado por parapolítica, dio su apoyo a la campaña presidencial petrista a través de algunas de sus fichas. Fueron de los primeros conservadores que prefirieron al hoy presidente en vez de Federico Gutiérrez.

Puede ver: Cartagena antes de elecciones: ¿la ciudad con más candidatos a alcalde?

Este supuesto acercamiento se habría confirmado a finales de enero, cuando Liner Campo, aspirante a la Alcaldía por el Pacto cercano a Cha Dorina Hernández, única representante de la coalición de gobierno en Bolívar, apareció en fotos con Emeterio Montes, exrepresentante conservador que sería la ficha para la Gobernación por esta casa. Para muchos, esa foto fue la confirmación final del intento de los Montes para congregar varios sectores e intentar pelearle el aval conservador a los Blel. Y es que no solo fueron las reuniones con el Pacto, pues antes ya se hablaba en Cartagena de encuentros entre los Montes y Dumek Turbay, aspirante a la Alcaldía que iría con el aval del partido de Roy Barreras y, por ende, posiblemente del Pacto.

Como se dijo, la estrategia sería congregar apoyo para enfrentarse a los Blel, que ostentan la Gobernación a nombre del Partido Conservador y buscan perpetuarse en ella mediante Yamil Arana. Hasta hace unos días había una duda sobre por quién se iban a decidir los godos en Bolívar. Tanto los Blel como los Montes han ondeado el trapo azul en el Congreso y ambos estarían buscando quedarse con el aval conservador. Aunque por muchos años las dos casas fueron aliadas, las relaciones no estarían en los mejores términos. Aunque algunos diputados conservadores tratan de chisme la disputa, conocedores de la movida política confirman la distancia entre ambos clanes.

Vea el panorama político de Magdalena: Santa Marta y Magdalena : ¿todos contra el caicedismo?

En ese pulso, la casa Blel, cuyo patriarca también fue condenado por parapolítica, cogió una amplia ventaja. No solo son los actuales gobernantes en el departamento con Vicente Blel y tienen en el Senado a Nadia Blel, sino que aprovecharon la inestabilidad de los conservadores hace unas semanas para asegurarse el aval de los godos. En medio del revolcón que vivió el Partido Conservador con el “golpe de Estado” a Carlos Trujillo, se aprobaron algunos avales de forma prematura para traer estabilidad en la colectividad. Entre esos estuvo el del exrepresentante Yamilito Arana, que renunció a la Cámara en octubre para aspirar y es la ficha de dicha familia para perpetuarse cuatro años más en la Gobernación. “Ya había un compromiso con la casa Blel del aval de la Gobernación de Bolívar, pues tenemos como gobernador a Vicente Blel, que ha sido un excelente gobernador y por eso pensamos en mantener esos avales allí”, dijo Efraín Cepeda a este diario.

Dicha candidatura también tendría el apoyo de Lidio García, el mayor elector liberal en el departamento. Varios consultados aseguran que su distanciamiento con Dumek Turbay —exgobernador de Bolívar, candidato a la Alcaldía de Cartagena y primo suyo— lo habría acercado a los Blel. Mientras que Turbay estaría apoyando a la casa Montes, el senador García estaría con la casa del actual gobernador. Aunque negó haber tomado una decisión, Lidio aceptó que “Yamilito me suena”. Asimismo, descartó que de su grupo político vaya a salir algún aspirante. En la lista de candidatos sonaba Pedro Ali Ali, que ya había expresado su intención de ser gobernador y es del sector de Lidio. Sin embargo, el senador dijo a este diario que lo más probable es que se lance para buscar ser alcalde de Magangué otra vez.Además de estos nombres, se comenzó a escuchar la postulación del exconcejal Zaith Adechine. En las últimas semanas se ha comenzado a mover en los municipios bolivarenses y habla sin tapujos de su candidatura. Este, que lo identifican como uno más de los tradicionales, ha comenzado a dar duros mensajes contra el alcalde William Dau y el gobernador Vicente Blel. No obstante, por el momento pareciera que los Blel picaron en punta con el único aval ya asegurado y con la ventaja de estar ya en la Gobernación. Sin embargo, el Pacto Histórico puede dar sorpresas, tanto por los que quieren revalidar el éxito de Petro en el departamento como los tradicionales, específicamente los Montes, que quieren darse un nuevo aire con la coalición oficialista.