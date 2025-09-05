“Buscamos bajar los índices de mortalidad vial”: Fedemunicipios

Fedemunicipios realizó el 13° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2025. Foto: Archivo Particular

Con la participación de autoridades locales, nacionales y expertos en movilidad, Valledupar, Cesar, fue el escenario del 13° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad, organizado por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), entre este miércoles 3 de septiembre y viernes 5 de septiembre. El evento tuvo como propósito actualizar y fortalecer las competencias de alcaldes, directores, secretarios e inspectores de tránsito, a través de un programa integral de temas normativos, administrativos y operativos que aportan al desempeño de la función pública.

Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, destacó la importancia del encuentro: “Este es el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito. Es el único espacio que reúne a todas las autoridades y actores de la seguridad vial en Colombia y nos permite no solo la integración, que es tan importante, y el compartir experiencias de cómo en un municipio se logran bajar las cifras de víctimas, como también nos permite compartir todo lo que se está haciendo al nivel de reglamentación y normatividad y enriquecer esas propuestas. Y también oponernos a otras”. Toro agregó que el congreso es además el espacio para elegir a los secretarios y directores de tránsito que representarán a sus territorios ante el Gobierno Nacional y el Congreso.

El evento contó con la presencia de la directora de Tránsito de la Policía Nacional, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan; el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco; y representantes del Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas.

Durante las jornadas, se mostraron herramientas tecnológicas impulsadas desde el Simit, orientadas a facilitar el trabajo de los organismos de tránsito y ofrecer a los infractores mecanismos para cumplir sus sanciones. Además, se realizó una rendición de cuentas sobre las acciones del Simit y su contribución a la modernización del sistema de información, junto con el lanzamiento del código de tránsito actualizado de Óscar David Gómez.

“El Congreso es el único que permite que nos juntemos, nos miremos, busquemos corregir lo que no anda bien y comprometernos a hacer las cosas para que seamos más eficientes para hacer cumplir las normas de tránsito y seguir luchando por bajar esos niveles e índices de mortalidad, que es la razón de ser que estemos todos aquí. No podemos permitir que se hagan paisaje esas cifras tan aterradoras”, concluyó Gilberto Toro, subrayando la misión central del encuentro: mejorar la seguridad vial y salvaguardar la vida de los colombianos.

