“Buscan sacarme del camino”: Lizcano por pérdida de personería de Gente en Movimiento

El exministro y ahora precandidato aseguró que la decisión del Consejo de Estado no influirá en su campaña presidencial. “Es bastante injusta”, agregó.

Redacción Política
05 de septiembre de 2025 - 05:44 p. m.
Mauricio Lizcano fue director del Dapre y ministros de las TIC en el gobierno de Gustavo Petro.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Una decisión del Consejo de Estado dejó sin personería jurídica a la colectividad del exministro y ahora precandidato presidencial Mauricio Lizcano. Gente en Movimiento había sido reconocido como partido en 2023 por el Consejo Nacional Electoral, bajo la misma normativa que amparó al Nuevo Liberalismo y Dignidad Liberal.

Lizcano ya reaccionó a la noticia y aseguró que se trata de una decisión “bastante injusta”. De acuerdo con el precandidato presidencial, el fallo “desconoce el secuestro de [su] padre durante ocho años y revictimiza a las víctimas”.

“Uno entiende que en esto hay muchos intereses políticos que buscan sacarlo a uno del camino, pero seguiremos luchando porque los movimientos no son logos, son personas”, apuntó.

El exministro de las TIC anunció que radicaría una tutela ante la Corte Constitucional “para que se respete su propia sentencia”. Hace referencia, específicamente a la SU-257 de 2021, con la que partidos políticos que sufrieron violencia deben tener reparaciones por los derechos políticos perdidos.

En todo caso, la decisión no tocaría su candidatura, pues si bien tenía una colectividad a nombre propio, inscribió un comité por firmas ante de la Registraduría. Fue uno de los primeros en ingresar oficialmente a la contienda presidencial y ha enfrentado críticas por su paso por el Ejecutivo de Gustavo Petro.

Como él, exministros como Luis Gilberto Murillo (como Exteriores con el “Gobierno del cambio”) y Mauricio Cárdenas (en la administración de Juan Manuel Santos), también están buscando apoyos ciudadanos para certificar su aspiración a la Presidencia. El número de inscritos ya llega, de acuerdo con el órgano electoral, a 69.

