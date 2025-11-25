Piden cooperación de EE. UU. por presuntos nexos de fichas del Gobierno con alias Calarcá

El presidente Gustavo Petro no prorrogó el cese al fuego con la disidencia EMBF, al mando de Calarcá Córdoba, pero ordenó suspender acciones militares por un tiempo. Foto: Archivo Pa

Luego de que se revelaran las conversaciones y correspondencias entre miembros del gobierno Petro y disidencias de las Farc, varios políticos reaccionaron pidiendo respuestas e investigaciones. Muchos incluso elevaron los comunicados a instancias internacionales y gobiernos extranjeros.

Las congresistas María Fernanda Cabal y Lina María Garrido enviaron una petición al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidiendo la ayuda de Washington en la investigación de los hechos y además solicitaron que incluyan en la lista Clinton a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

La representante Garrido escribió un documento de dos páginas donde pidió que se incluya a la fiscal en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sugerencia que también hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La congresista expuso varios puntos como la "suspensión de capturas de criminales y la permisividad criminal explícita" hacia criminales capturados, los cuales habrían recibido beneficios bajo el concepto de gestores de paz. Estos aspectos, según la representante, son prueba de que la fiscal habría favorecido la criminalidad.

De acuerdo con Garrido, las evidencias publicadas en el informe de Noticias Caracol son claras y que, por tanto: “Camargo, puesta en el cargo por el presidente Petro, ha llevado a la Fiscalía a favorecer la criminalidad y la corrupción del Gobierno. Colombia no puede tener una Fiscal al servicio del crimen y de un presidente vinculado a la Lista Clinton”.

🚨ATENCIÓN COLOMBIA. Hoy he remitido al Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (@SecRubio), una solicitud formal para que la Fiscal General Luz Adriana Camargo sea evaluada para ingresar a la #ListaClinton (OFAC). Las pruebas publicadas son claras: Camargo puesta en el cargo… pic.twitter.com/9w8kxPxAuG — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) November 25, 2025

A las denuncias de Garrido se sumaron también las peticiones de Cabal ante Rubio, solicitando la cooperación en las investigaciones contra los funcionarios salpicados en la polémica.

“Dado que algunos de estos actores han sido designados como terroristas, por los Estados Unidos y que podría haber participación de ciudadanos extranjeros o uso de recursos de origen ilícito internacional. Solicito respetuosamente la cooperación del Departamento de Estado, para contribuir a las investigaciones pertinentes desde los canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia disponibles entre ambos países”, escribió la precandidata en su carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se mantiene firme en que nunca fue informada sobre el caso que llevaba varios meses archivado en la Fiscalía de Medellín. Además, manifestó que evaluará compulsar copias a la fiscal de Medellín, por no haber adelantado las investigaciones correspondientes ni haber informado “a las instancias competentes para su adelantamiento”.

Este pliego de peticiones por parte de las senadoras de oposición parte de la revelación de archivos por parte de Noticias Caracol en los que el general del Ejército Juan Miguel Huertas, actualmente jefe del Comando de Personal, y Wilmar Mejía, funcionario de nivel directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) resultaron vinculados estrechamente con estructuras criminales de alias Calarcá. Ambos nombres aparecen en chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes internos que evidencian una relación con las disidencias de las Farc y se habla de presuntas colaboraciones en materia de inteligencia y financiamiento de campañas.

Entre tanto, el Gobierno Trump también se pronunció sobre la polémica y a través de un portavoz de la Casa Blanca. Washington instó a “la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones".

En cuanto al presidente Gustavo Petro, el mandatario sorprendió por el silencio durante 24 horas después de la publicación del informe. El jefe de Estado, que se muestra activo en su cuenta de X, no se pronunció sino hasta un día después de la revelación de los archivos sobre nexos de funcionarios del Gobierno y disidencias de alias Calarcá y enfatizó que los señalamientos son falsos.

“Caracol ha cometido ya varios ‘errores’ de esta magnitud, y en algunos ha rectificado. Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo”.

Y frente a las peticiones sobre la cooperación del Gobierno Trump en las investigaciones del caso, hechas por los políticos de oposición, aseguró que el país no se maneja de acuerdo a la voluntad de Estados Unidos y aseguró que la existencia de disidencias se debe a que “el propio uribismo que no supo respetar la Paz”.

Quien le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EEUU.



Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la Paz.



Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos quieren más sangre se… https://t.co/lXpObiS6Fq — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025

