Estados Unidos no incluyó a Petro en lista Clinton “por asuntos políticos”: embajador (e)

Encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia –y que actúa como embajador–, John McNamara, insistió en que el gobierno de Donald Trump no tomó la decisión de incluir a Petro en la lista Clinton por motivos políticos. Esto, pese a las constantes acusaciones del jefe de Estado colombiano de que se trata de una “represalia” contra él por sus posturas frente a Trump.

“El Departamento de Estado, por medio de su oficina, Ofac, decidió, no por asuntos políticos, nada que ver; pero por hechos e información que tenemos a la mano para hacer esas designaciones en el anuncio del Departamento de Tesoro. No tengo nada más que añadir sobre lo que ya dijo el Ofac y, como digo, es esa información está disponible a todo el público”, afirmó este martes el embajador (e) McNamara en entrevista con La FM.

Puede leer: “Sigo comprometido”: Peñalosa sobre reunión de precandidatos a la que no asistió

En otra entrevista, con Semana, similar había sido la respuesta de McNamara al ser consultado sobre el hecho, argumentando que se trató de “una decisión técnica basada en nuestras leyes y en hechos reales. Cuando la OFAC, que es parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó la lista de los cuatro colombianos el pasado 24 de octubre, allí se explicó en detalle el porqué en cada caso. Cada uno tenía una situación diferente”.

Poco después de que se conociera la inclusión de Petro, de la primera Dama Verónica Alcocer, de Nicolás Petro (hijo del presidente) y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton, el jefe de Estado en el cumplimiento una lucha frontal contra los grupos narcotraficantes, y recalcó que, en el caso puntual de las extradiciones, estas han mantenido la continuidad durante su administración, salvo dos casos puntuales que se encuentran vinculados a diálogos de paz avanzados.

También: Petro vuelve a poner sobre la mesa la constituyente y pide iniciar recolección de firmas

Además, el presidente ha insistido que la inclusión de Alcocer ha impedido su ingreso a Colombia. Desde mediados de este año, la primera Dama vive en Suecia.

Tal y como lo reveló este diario en días pasados, las sanciones aplicadas al presidente colombiano no se deberían estrictamente a un tema político, sino a un análisis de fondo en relación a la política antidrogas de Colombia, y el desarrollo de las mismas durante la administración Petro. Allí se puntualizaron aspectos fundamentales como la suspensión de órdenes de extradición a personas vinculadas al narcotráfico o grupos al margen de la ley.

En otros asuntos, McNamara, en Semana, explicó que “hemos aumentado el número de citas para la visa en nuestra embajada de manera notable. El año pasado, en 2024, esta embajada en Bogotá procesó más visas que en cualquier otra misión en el mundo. Por tal motivo, para atender esa alta demanda que se avecina, hemos designado a nuestra embajada en Ciudad de Panamá como una sede de apoyo para los solicitantes colombianos de visas B1-B2 (turismo), con citas disponibles a partir del próximo primero de diciembre. Es decir, los colombianos tienen otra opción para tramitar sus visas, bien sea que se trate de residentes en ese país o que viajen allí”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.