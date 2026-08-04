Así se prepara Cali para la posesión de De la Espriella: habrá 11.100 miembros de las FF.MM.

FOTODELDÍA AME4403. CALI (COLOMBIA), 29/07/2026.- Fotografía que muestra una vista general del auditorio de la Arena USC este miércoles, lugar para la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se celebrará el próximo 7 de agosto, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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Dentro de tres días, Abelardo de la Espriella se convertirá en el nuevo presidente de los colombianos en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali (USC). Por ello, la ciudad prepara un despliegue de 11.100 miembros de la Fuerza Pública para un evento en el que esperan lleguen 6.000 asistentes, entre los que estarán varias delegaciones internacionales.

En términos de seguridad, en la ciudad habrá 11.100 integrantes de la Fuerza Pública en Cali y zonas cercanas a la capital vallecaucana. Además, el alcalde Alejandro Eder agregó que el Ejército custodiará las rutas de acceso y cuente con 1.500 uniformados de la policía adicionales, que reforzarán la seguridad en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los principales corredores viales, la zona hotelera y los escenarios oficiales. Mientras la Armada protegerá la vía Cali–Buenaventura y la Fuerza Aérea realizará vigilancia aérea con aeronaves tripuladas, no tripuladas y sistemas antidrones.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le dijo a El Espectador que hay una estrategia para que haya corredores seguros; por ello aseguró que “la vía del aeropuerto también está en ese proceso de blindaje, por ejemplo, con los antidrones que se necesitan”.

Toda la operación estará coordinada desde el Puesto de Mando Unificado Nacional, que funcionará las 24 horas. Y mantendrán activa una bolsa de recompensa de hasta $500 millones para quien entregue información oportuna que permita prevenir cualquier riesgo o acción terrorista. A estas medidas se suma la ley seca que regirá en toda la ciudad entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

En el evento que captará las miradas de todo el país, están confirmados el rey Felipe VI de España, y ocho jefes de Estado: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras). De El Salvador y Guatemala estarán presentes los vicepresidentes Félix Ulloa y Karin Herrera, según anunciaron fuentes oficiales.

También están confirmados ocho cancilleres y delegaciones de alto nivel de América y de Europa, como las de Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea del Sur. Entre ellos estaría el secretario de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dialogó directamente con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, en su visita a ese país.

En la Arena USC, que tiene una capacidad para 2500 personas, también estará más de 200 congresistas, debido a que bancadas como la del Pacto Histórico decidieron no asistir al evento, sino convocar marchas en varias capitales del país.

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