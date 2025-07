Cámara citó a debate por prohibición de Gobierno Petro de exportar carbón a Israel

Opositores en la Cámara de Representantes citaron al debate de control político. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Para este miércoles está citado un debate de control político por la prohibición decretada por el presidente Gustavo Petro de que se exporte carbón a Israel. Los representantes Juan Espinal y John Jairo Berrío (Centro Democrático) y Fernando Niño (Conservador) citaron a la discusión en la Comisión Segunda de la Cámara.

A la cita fueron llamados el excanciller Luis Gilberto Murillo y los exministros Luis Carlos Reyes y Andrés Camacho, de Comercio y de Minas, respectivamente, toda vez que, aunque no hacen parte ya del Gobierno, fue durante su paso por el gabinete que se expidió el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024.

Precisamente, la prohibición ha vuelto al debate público luego de que el presidente Petro, durante una conferencia con ministros de Minas de países de la CELAC, la reiterara.

“Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas, cuando el presidente decretó que no. O sea, ¿el presidente de Colombia es un cascarón que no tiene poder? ¿Es un títere? ¿El poder está en otro lado? El ministro anterior me engañó”, afirmó el jefe de Estado.

Aseguró que Reyes, cuando era ministro, “no pasó por filtros jurídicos” el decreto con la prohibición, que tuvo “dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón a Israel. Reyes, cómplice del genocidio en Gaza”.

En respuesta, el exministro Reyes escribió en X: “Presidente, desde el MinCIT dimos una gran pelea contra la cláusula que volvía el decreto inocuo. Aun así, usted mismo la impuso, alegando que el Mossad nos había infiltrado y que si no la poníamos la Corte Constitucional tumbaba el decreto”.

Durante la reunión ministerial, Petro insistió en que la prohibición se basa en el tratado de la Organización Mundial de Comercio “que dice que todo tratado que se hizo con un país que infringe el derecho internacional finaliza. Y el derecho internacional humanitario, ese prohíbe el crimen contra la humanidad. No debe salir una sola tonelada de carbón a Israel. Si no nos hacen caso y este gobierno y la constitución son de mentiras, le pido al pueblo suizo que bloquee a Glencore”.

