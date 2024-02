“Si no las sacamos, se hunden”: Velasco está presto a dialogar para aprobación de reformas

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por primera vez, luego de que se aprobara la reducción del receso legislativo, el Congreso retoma sesiones el 16 de febrero y no en marzo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que se llegó a un acuerdo con los legisladores para que algunos proyectos sean discutidos a partir del próximo mes y habló de los proyectos prioritarios.

Lea: “Colombia ha podido pacificarse”: lo que dijo Petro en conferencia en Múnich, Alemania.

“El Congreso dijo, arranquen el 16 de febrero, pero entre febrero y marzo no vayan a debatir reformas constitucionales ni leyes estatutarias. Tenemos que concentrarnos en ordinarias y habrá otras tareas como debates de control político”, señaló Velasco en Noticias Caracol.

De acuerdo con el ministro, el Gobierno tiene un total de 31 proyectos en trámite, dentro de los que se incluyen las reformas sociales: salud, pensional, a la educación superior, laboral y jurisdicción agraria, todas con el 20 de junio como fecha límite para su aprobación.

Sobre la reforma a la salud, que arranca su discusión en el Senado y que es prioridad para el Gobierno, sostuvo: “No arrancamos de cero, hay un sistema de salud que ha tenido unos éxitos y esos no los vamos a acabar Se habla de estatización de la salud y no, ¿cómo se les ocurre que vamos a pedir que se cierren excelentes centros hospitalarios, clínicos que hay en el sector privado?, no, lo que queremos es que les paguen quitando la intermediación de las EPS”.

Lea también: “La Ruta del Cambio”: este el nuevo periódico del gobierno Petro sobre las reformas.

"El Congreso no es una notaría a la que yo le entrego un documento y este regresa exactamente igual. Estamos dispuestos a dialogar sobre las reformas para sacarlas adelante". Estas fueron las palabras del ministro @velascoluisf en @NoticiasCaracol sobre la nueva legislatura. https://t.co/NmxTVVGr6k pic.twitter.com/0vVzkNBAs4 — MinInterior Colombia (@MinInterior) February 16, 2024

Precisamente, el Senado tendrá gran relevancia en este período y el respaldo de sus integrantes a los proyectos del Gobierno parece ser menor en comparación a lo visto el año pasado en Cámara.

“Es un panorama que nos obliga a sentarnos, a dialogar, a concertar. No puedo aspirar a que lo que entrego como texto me lo devuelvan igual. Es evidente, ni la Cámara ni el Senado son unas notarías donde uno llega, entrega un documento y lo saca igual. Si no sacamos las reformas, nos las hunden”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.