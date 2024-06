Cámara recriminó a Senado no discutir proyectos en último debate: “nos sentimos mendigando”

El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la plenaria de la Cámara de Representantes, algunos congresistas recriminaron que el Senado no haya finalizado el orden del día previsto para la sesión citada este martes, cuando también ocurrió el debate de control político a Carlos Ramón González, el director del Departamento Nacional de Inteligencia. El representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) pidió a la mesa directiva de la corporación legislativa que presentara un comunicado a la cámara alta para exigirle que cumpliera con su trabajo.

”En el Senado, a las 5:30 de la tarde levantan la sesión sin siquiera haber tocado el orden del día de proyectos, a sabiendas de que hay proyectos en cuarto debate que están a punto de hundirse, que quedan dos sesiones para lograr aprobación y lograr conciliaciones”, señaló.

El congresista agregó que es “impresentable” que proyectos en último debate se hundan por falta de trámite. Recriminó que era “una falta de respeto con la Cámara de Representantes” que tuvieran que ir a pedir a los senadores que les “paren bolas”.

La congresista Piedad Correal, del mismo partido que Losada, señaló que se sienten “mendigando” y afirmó que el Senado no los “está agendando y no está trabajando”. Además, cuestionó que la cámara alta no estuviese tan dispuesta a seguir sesionando “hasta altas horas de la noche” como sí lo haría la Cámara.

No todo fueron aplausos en la plenaria, pues el representante Jhon Jairo Berrío volvió a traer a colación el debate de la reforma pensional, aprobada tras una proposición del oficialismo que daba el visto bueno al texto que pasó el debate de la plenaria del Senado. “Aquí no es más ni menos, es un Congreso bicameral”, apuntó. Agregó que a “esos mismos que [él] escucha aplaudiendo se les olvida que hace menos de ocho días les aprobaron la proposición para que [se adhirieran] al texto del Senado en la reforma pensional”.

“Es que nosotros fuimos los vergonzantes también. Es que nosotros somos también los que nos humillamos y nos arrodillamos y ahora venimos a pedir otros derechos que, obviamente, por ley los tenemos. Reforma pensional [a la que] le faltó mucho debate, tanto debate que hoy el ministro y el Gobierno están anunciando que salió mala y que tienen que presentar una nueva reforma”, finalizó.

