Carlos Ramón González negó su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD

Carlos Ramón González, director del Departamento Nacional de Inteligencia. Foto: Óscar Pérez

Carlos Ramón González, el director del Departamento Nacional de Inteligencia, se presentó ante la plenaria del Senado este martes para responder por las acusaciones sobre una persecución que se estaría llevando en contra de la oposición y periodistas. Tras el debate de control político, citado por el senador David Luna (Cambio Radical), el funcionario habló sobre su presunta participación en la red de corrupción denunciada por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López.

“Yo tengo que decir claramente a la opinión pública de los medios que no tengo nada que ver con lo que dicen estas personas que ya se declararon culpables de unos delitos”, afirmó el director del DNI sobre López y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla. Y, sobre ellos, agregó: “podemos decir que son unos delincuentes tratando de salvarse en lo dando a todo el mundo”.

González indicó que en “ningún momento” Olmedo lo ha implicado directamente en el escándalo, por lo que “el decir de los medios es lo único que existe”. Además, aclaró que había ido a declarar ante la Corte Suprema como testigo y a hablar sobre lo que sabe de estos hechos de corrupción, en los que estarían involucrados Iván Name, el presidente del Senado, y Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes, aunque ambos lo han negado.

“Si ustedes ven las declaraciones del propio Olmedo, pues en ningún momento ha dicho, sí, Carlos Ramón dijo esto o aquello, nunca lo ha mencionado”, aseguró.

En el debate, el funcionario enfatizó en que este Gobierno no adelanta actividades de inteligencia contra integrantes de la oposición ni periodistas. Aun así, precisó que se adelantarán investigaciones por las acciones denunciadas por las senadoras Gloria Flórez y Jahel Quiroga (ambas del Pacto Histórico), quienes tendrían pruebas de que “fueron víctimas de acciones que ellas condenan como ilegales”, según González.

“En este gobierno, que es por el que yo respondo, nunca jamás habrá una chuzada o un tipo de comportamiento ilegal de esa naturaleza, dado que llevamos 40, 50 años luchando contra eso. No es un discurso, no es una posición coyuntural, es algo que está en nuestro corazón, en nuestra manera de ver la democracia, en nuestra manera de ver cómo debe funcionar el Estado y las garantías constitucionales que todos los individuos, todas las personas de esta sociedad debemos tener”, dijo.

El director del DNI añadió que, si bien en este Gobierno no habría ese tipo de acciones, sería posible que en otros periodos presidenciales sí hubiera sucedido.

“Por eso hoy cuando el senador David Luna me pregunta si el DNI ha hecho interceptaciones, yo respondo por lo que ha pasado en este gobierno. No le puedo responder totalmente no, porque es posible que en los gobiernos pasados haya sucedido”, dijo.

