Cambio Radical se alista para controvertir alocución de Petro junto a ministros

El partido Cambio Radical está preparando la respuesta oficial, amparados en el Estatuto de Oposición, a la alocución presidencial de este martes, que al final fue la transmisión de un consejo de ministros del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con voces del partido, se trataría de una intervención de aproximadamente 40 minutos que ya fue aprobada por RTVC Sistema de Medios Públicos.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los voceros de la bancada y si a la iniciativa también se sumará el otro partido grande de oposición, el Centro Democrático. En cualquier caso, se espera que los congresistas designados cuestionen los temas que se trataron en el consejo, puntualmente las divisiones que salieron a flote por los cargos de Amando Benedetti, jefe del despacho presidencial, y Laura Sarabia, canciller.

Varias voces de ambos partidos de oposición ya han publicado en redes sociales sus opiniones sobre el polémico consejo de ministros. “Petro con sus acostumbradas cortinas de humo, acapara a los medios de comunicación públicos y privados con la fachada de una alocución presidencial, transmitiendo un eterno consejo de ministros y repitiendo la historia de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Y mientras esto está ocurriendo, en el Catatumbo ya van más de 53.000 personas desplazadas”, dijo Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical.

Algunos en ese partido incluso cuestionaron los reclamos hechos por la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue la primera en hablar contra Sarabia y Benedetti. “Francia Márquez montó un ministerio con banderas de Igualdad y cimientos de burocracia. Desde hace dos años lo advertimos. Con el Ministerio de la Igualdad perdió Colombia, cuando decidieron financiar una cartera innecesaria, que duplicaba funciones de muchas entidades y que hoy su ministra reconoce la ineficacia de la ejecución y su funcionamiento”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.

La representante Carolina Arbeláez, también de Cambio Radical, cuestionó que en el consejo de ministros no se hayan tratado temas claves como el de la conmoción interior en el Catatumbo. “No han hecho nada, no proponen nada, no hay estrategias de nada, no hay plata para nada, no concretan nada y no sirven para nada. El presidente está completamente desconectado, los decretos del Catatumbo poco le importaron”, aseguró.

Mientras en la oposición se alistan para responder a todo lo que se conoció este martes; en el Gobierno, en medio de la renuncia de Jorge Rojas al Dapre y de Juan David Correa al Ministerio de Cultura, un grupo de funcionarios cercanos al presidente Petro se reunirá en la tarde de este miércoles para buscar una solución a las divisiones internas. Así mismo, se espera que otros ministros hablen con el presidente y definan si continuarán o no en el Gobierno.

