Benedetti: el político por quien implosionó el gabinete y al que Petro defiende

Aunque no pronunció una sola palabra durante las seis horas que duró el consejo de ministros la noche del martes, Armando Benedetti se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada, que terminó siendo un espectáculo político transmitido en vivo. Veinticuatro horas después de asumir su nuevo rol como jefe de despacho, el exembajador enfrentó críticas directas de cinco altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, quienes cuestionaron su nombramiento al igual que el de la canciller Laura Sarabia. Pero Benedetti también recibió una férrea defensa del presidente, quien lo comparó con Jaime Bateman, el líder y fundador del M-19, y se explayó sobre las segundas oportunidades.

La jefatura de despacho es el tercer rol que ocupa Benedetti en los dos años y medio que lleva el “gobierno del cambio”. Empezó como embajador en Venezuela, un cargo que, según voces cercanas a la Casa de Nariño, nunca lo terminó de convencer porque no era proporcional al rol que cumplió en la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022. Tras su salida, que le costó la apertura de una investigación interna en la Cancillería por presunto abandono del cargo, aterrizó en la Embajada de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), ubicada en Italia.

Esa misión diplomática, inactiva por 25 años, fue reabierta con su llegada. Permaneció en el cargo 10 meses y, cuando renunció en noviembre de 2024 para dedicarse “a temas personales y de salud”, destacó algunos logros. Entre ellos, la aprobación de un plan estratégico de 592 millones de dólares para la seguridad alimentaria en Colombia (2025-2028).

Aunque había sonado para llegar al Ministerio de las TIC o al Ministerio del Interior, su designación como jefe de despacho quedó firme con el decreto 0128 de 2025. Ahora se acercará todavía más al presidente Petro, con tareas como organizar su agenda, servir de enlace entre los diferentes poderes y el Ejecutivo y transmitirle mensajes clave, un rol que en un principio desempeñó Laura Sarabia.

Antes de sumarse a la campaña de Petro, Benedetti había pasado por varios cargos y se había movido por varios sectores del espectro político. Inició su carrera como concejal de Bogotá (1998-2000) por el Partido Liberal. En 2002 llegó a la Cámara de Representantes por Bogotá con cerca de 30.000 votos, inicialmente en la oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, su postura cambió eventualmente y pasó a ser uno de sus defensores.

Para las elecciones de 2006 abandonó el liberalismo y se unió al Partido de la U, recién creado por Uribe, logrando un escaño en el Senado con más de 50.000 votos. En ese periodo ratificó el proyecto de ley de la eutanasia. Su ascenso continuó en 2010, cuando fue reelegido con 80.000 votos y se convirtió en una ficha clave para el gobierno de Juan Manuel Santos, llegando a la presidencia del Senado en el primer año de su mandato (2010-2011). Mantuvo su curul en 2014 y asumió la presidencia del Partido de la U entre 2016 y 2017. En 2018 inició su último cuatrienio en el Capitolio.

Este 2025, Benedetti asume la jefatura de despacho en medio de cuestionamientos que van la investigación sobre su presunto rol en temas de financiación irregular de la campaña presidencial de 2022 hasta acusaciones de presunta violencia de género en contra de su esposa en Madrid. En noviembre de 2024, la Fiscalía lo citó a declarar junto a Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por unos audios filtrados en los que discutían los recursos utilizados en la región Caribe. En las grabaciones, Benedetti asegura haber gestionado cerca de $15.000 millones para la campaña y le reclama a Sarabia el trato recibido: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan”.

Además, en diciembre del año pasado, la Fiscalía lo acusó por el delito de injuria agravada. El proceso se deriva de sus publicaciones en la red social X entre abril y agosto de 2022, en las que arremetió contra Lina María Arbeláez, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante el gobierno de Iván Duque.

¿Qué se dijo de Benedetti en el consejo de ministros?

La discusión fue detonada por la vicepresidenta, Francia Márquez, quien criticó la presencia de Sarabia y Benedetti en el gobierno. “Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (...) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, dijo la también ministra de la Igualdad.

A su intervención se sumaron la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien puso a disposición su renuncia en señal de protesta, y otros altos funcionarios como el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. “Son casi 20 años de militancia política en el progresismo. Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti”, intervino Muhamad.

Los funcionarios cuestionaron su influencia en el gobierno y su papel en el proyecto progresista, argumentando que su historial político y personal no representa los valores de la administración. Augusto Rodríguez, director de la UNP y cercano a Petro, reveló que desde la campaña había alertado sobre Benedetti y reiteró su rechazo a su nombramiento.

En respuesta, el presidente Petro aseguró que no existe un “hombre perfecto”, que todos van a cometer errores y que el ser humano “necesita una segunda oportunidad”. Justificó la permanencia de Benedetti recordando su respaldo en el Congreso en los debates contra la parapolítica y lo comparó con Jaime Bateman, destacando su “magia” política.

“Cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política, que un costeño haciendo política (...) la perfección no existe, existe la segunda oportunidad”, dijo el primer mandatario.

