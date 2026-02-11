La canciller Rosa Villavicencio abre embajada en Rumania y otros datos de su gira por Europa

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y su homóloga rumana, Oana-Silvia Țoiu. Foto: Archivo Particular

Durante su cuarto día de gira por el continente europeo, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio visitó Bucarest, la capital de Rumania, para abrir la embajada de Colombia en ese país.

Esta es la novena misión diplomática creada durante el gobierno de Gustavo Petro, a partir del decreto 1882 del 7 de noviembre de 2023. Otras de las embajadas que abrió Colombia en los últimos años son las de Etiopía, Senegal y Angola en el continente africano; Guyana y Barbados en América; Arabia Saudita en Asia, además de República Checa y ahora Rumania en Europa.

Es la primera visita de una canciller colombiana a Rumania en 34 años; Villavicencio se reunió con su homóloga rumana, Oana-Silvia Țoiu, con quien conversó sobre acuerdos de cooperación orientados a proteger las infancias en territorios afectados por el conflicto armado para prevenir el reclutamiento, mediante el impulso del deporte y la cultura.

Firmaron una declaración de intención que abra nuevas líneas de trabajo en gestión del riesgo ante la emergencia invernal que enfrenta el país. Durante la inauguración también asistieron connacionales que habitan ese país europeo.

También sostuvo un encuentro con Marius-Gabriel Lazurca, consejero presidencial para seguridad nacional y delegado para asuntos con América Latina, a quien le agradeció su apoyo al acuerdo de paz y manifestó un interés en ampliar la cooperación en transición energética, así como en impulsar el comercio bilateral, especialmente en el sector agroalimentario.

La gira de la canciller por Europa inició el pasado domingo 8 de febrero en Estocolmo (Suecia), donde se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia, Maria Malmer Stenergard. Conversaron sobre profundizar la cooperación en áreas estratégicas como la paz, la seguridad, la sostenibilidad y la transición energética, el comercio, la educación y el desarrollo económico.

“Estos logros son el resultado de más de un año de trabajo tras la firma de la Asociación Bilateral entre Colombia y Suecia, establecida entre el presidente Gustavo Petro y el Primer Ministro sueco Ulf Kristersson en 2024″, anunciaron en el comunicado conjunto.

Este es el segundo diálogo de alto nivel entre ambas naciones, después del ocurrido a inicios de 2025 cuando Stenergard visitó Colombia y conversó con la recién posicionada canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro.

Allí también visitó el consulado en Estocolmo a cargo del embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes. Y anunció la apertura de una Agregaduría Aérea en Estocolmo, con miras a fortalecer la cooperación entre ambos Estados. Precisamente, el objetivo central de esa oficina “está aasociadoal contrato de adquisición de 16 aeronaves Gripen de superioridad aérea, que contempla programas de entrenamiento y capacitación técnica para pilotos y personal especializado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

La segunda ciudad que visitó la canciller fue Viena (Austria). Allí dialogó con el Presidente Federal de la República de Austria, Alexander Van der Bellen, sobre el papel del país europeo como aliado estratégico en la agenda de paz, cooperación económica y una “política de drogas basada en la evidencia”.

En ese país, también estuvo en la conferencia internacional “Women as agents for peace and security”, organizada por la ministra federal de asuntos europeos e internacionales, Beate Meinl-Reisinger.

En el encuentro también estuvieron presentes sus homólogas de República Centroafricana, Sylvie Baïpo-Temon; Francess Alghali de Sierra Leona; y la viceministra de Relaciones Exteriores del Congo, Noëlla Ayeganato; Maria Lazaro de Filipinas; Maria Manuela dos Santos Lucas de Mozambique; así como el ministro de Togo, Robert Dussey.

La gira de la canciller Villavicencio por Europa continuará los próximos días en Alemania y España; estará en ese continente hasta el 16 de febrero.

