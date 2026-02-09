Logo El Espectador
Canciller inició gira por Europa y abrió una nueva oficina de la Fuerza Aérea en Suecia

La ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, pasó por Suecia para la apertura de una nueva oficina de la Fuerza Aeroespacial. Se espera que continúe su visita oficial a Europa en Austria, Rumania, Alemania y España.

Redacción Política
09 de febrero de 2026 - 04:58 p. m.
La canciller Rosa Villavicencio se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia, Maria Malmer Stenergard.
Foto: Cancillería
La gira de la canciller Rosa Villavicencio por Europa comenzó este fin de semana en Suecia, donde se reunió con altos funcionarios de ese país. Se espera que en los próximos días la ministra de Relaciones Exteriores también pase por Austria, Rumania, Alemania y España.

Este domingo, la Cancillería anunció la apertura de una Agregaduría Aérea en Estocolmo, con miras a fortalecer la cooperación entre ambos Estados. Precisamente, el objetivo central de esa oficina “está asociada al contrato de adquisición de 16 aeronaves Gripen de superioridad aérea, que contempla programas de entrenamiento y capacitación técnica para pilotos y personal especializado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.

“La nueva Agregaduría Aérea estará a cargo del coronel Javier Hernán Jiménez Garzón y la mayor Claudia Marcela Cruz Cárdenas, quienes participaron de manera virtual en la ceremonia inaugural y asumirán sus funciones de forma presencial a finales del mes de febrero”, se lee en el comunicado de Cancillería.

En su paso por Suecia, Villavicencio tuvo un Segundo Diálogo de Alto Nivel presidido por la ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia, Maria Malmer Stenergard. Estuvieron presentes más de 30 instituciones de ambos países y se centró en “la cooperación en áreas estratégicas como la paz, la seguridad, la sostenibilidad y la transición energética, el comercio, la educación y el desarrollo económico”.

En su visita, estuvo acompañada por el embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, y se reunió con la diáspora colombiana. Desde allí, defendió la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Por Redacción Política

