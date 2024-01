Canciller Leyva dice que está en una lucha “contra los carteles y la corrupción”

Álvaro Leyva Durán, ministro de Relaciones Exteriores, en debate de control político por la licitación de los pasaportes. Foto: Óscar Pérez

Desde el pasado miércoles, cuando se conoció la noticia del llamado a juicio disciplinario y la suspensión de tres meses que le ordenó la Procuraduría por el caso de la licitación de pasaportes, el canciller Álvaro Leyva se había mantenido en silencio y lejos de los medios de comunicación. Sin embargo, este domingo se refirió al tema con un breve trino en su cuenta de X.

No habló directamente de la Procuraduría o del pleito con Thomas Greg & Sons por la fallida licitación, sino que le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien en sus últimas intervenciones públicas ha cuestionado la medida contra su ministro. “Gracias presidente por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada”, dijo.

Gracias presidente @petrogustavo por su respaldo total a la lucha que vengo adelantando contra los carteles y la corrupción pública y privada. Se trata de uno de sus compromisos como Jefe de Estado. Una de sus batallas para alcanzar la Colombia nueva. En ellas estaré a su lado. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) January 28, 2024

Lea también: Petro casó la pelea por la suspensión de Leyva y reforzó su discurso para 2026

El canciller agregó que esa “lucha” fue un compromiso de campaña de Petro, una de las batallas en las que estará a su lado. El mensaje de Leyva coincide con otro trino que publicó el mandatario este sábado, en el que se fue contra Thomas Greg & Sons, la multinacional que insiste en tener el contrato de los pasaportes y que prepara una demanda contra el Estado por $115.000 millones.

Petro también aseguró que todo se trata de un “cartel de la contratación” que el canciller frenó. “Una sola empresa privada, cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue cuestionado por el Consejo de Estado”, aseguró.

Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa.privada , cuyos propietatios fueron cuestionados legalmente, maneja pasaportes, elecciones, migración y pejes.



La misma empresa cuyo software de escrutinios electorales fue… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2024

No se pierda: “Hay que ganar las elecciones de 2026″: Petro cerró semana de gobierno en el Pacífico

Así las cosas, Petro y Leyva adoptan una misma línea de defensa que se suma a los varios pronunciamientos en los que, durante la última semana, el presidente señaló que hay fuerzas que no lo quieren dejar gobernar. El mandatario ya había dicho que le iban a “suspender ministros aquí y allá”, que ya le sucedió durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y que eso demuestra que “no nos van a dejar gobernar”.

Luego aseguró que lo quieren “tumbar”, que los medios no lo defienden y que, por dichas razones, “el principal aliado del Gobierno está en el pueblo”. Además, se fue de frente contra el saliente fiscal Francisco Barbosa, a quien acusó de sedición y de intentar burlarse de la Constitución para investigarlo.

Lea: “Fue capaz de frenar un cartel de la contratación”: nueva defensa de Petro a Leyva

“El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quiere cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí, y me importa un comino, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados”, dijo Petro este sábado.

Todas estas declaraciones se han compaginado con otro discurso del mandatario, el de mantener su proyecto político después de 2026. Esta semana también dijo que hay que ganar las próximas elecciones e insistió en que el camino es unir las fuerzas progresistas para llegar fuertes a esa contienda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.