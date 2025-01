“A veces nuestras posiciones no se entienden bien”: Murillo por Venezuela

El canciller Luis Gilberto Murillo en Cúcuta. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró en su paso por Cúcuta que han estado en diálogo con varias poblaciones que habitan en la frontera entre Colombia y Venezuela para poder sentar sus posiciones de forma clara.

Este fin de semana, tanto él como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, trasladaron sus despachos a la capital de Norte de Santander para reuniones con el sector empresarial y las autoridades locales afectadas por el cierre unilateral de la frontera.

Sugerimos: Gobierno Petro se alista para retiro del gabinete previo a un remezón ministerial

“Queremos también que el país conozca qué se está diciendo en la frontera, en las zonas de frontera y qué se está diciendo en Cúcuta. Porque a veces nuestras posiciones no se entienden lo suficientemente bien, y no decimos que es por las personas que no la entienden, sino que nosotros no nos damos a entender, amplificando más esto que hacemos”, afirmó en un intervención.

En esa línea, contó que hace ocho meses visita la región por orden del presidente Gustavo Petro, quien le pidió entablar diálogos con diferentes sectores, así como con congresistas de la zona. Además de Cúcuta, también pasó por La Guajira, donde el mensaje, según dijo, fue el de no cerrar la frontera y tampoco romper las relaciones.

Le puede interesar: “Un bloqueo económico es abominable, y peor una invasión militar”: Petro sobre Venezuela

Incluso, contó que esas regiones buscan que avancen las negociaciones con los grupos armados, especialmente con el ELN. Cabe aclarar que la mesa de diálogo con esta estructura criminal tiene el acompañamiento de Venezuela, por lo que cualquier decisión que se tome con respecto a los lazos binacionales también puede impacto en ese tema.

“Y ese mensaje y lo que escuchamos fue base fundamental para estructurar la propuesta que tenemos hoy de no dejar cerrar la frontera, de no romper relaciones, de poder separar la relación diplomática de los vaivenes y los ciclos políticos de cada país”, finalizó el ministro de Exteriores.

Murillo ha dicho en varias ocasiones que el Gobierno ha tenido una posición prudente y respetuosa con respecto a la situación por la que pasa el vecino país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.