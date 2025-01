“Un bloqueo económico es abominable, y peor una invasión militar”: Petro sobre Venezuela

El presidente Gustavo Petro ha defendido el mantenimiento de relaciones con Venezuela. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El mandatario Gustavo Petro habló, a través de X, de las razones por las cuales mantenían las relaciones diplomáticas con Venezuela y no apoyaban la propuesta de una “intervención militar internacional” hecha por el expresidente Álvaro Uribe. Precisó que su gobierno no legitimaba las elecciones, pues no habían sido libres.

“Buscamos un diálogo democrático en Colombia y en Venezuela, buscamos el respeto de los pueblos. Denunciamos la violación de sus derechos fundamentales tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo”, indicó.

Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2025

Además, explicó que los comicios del pasado 28 de julio “no fueron libres desde un comienzo”. Por un lado, indicó, “se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votara en libertad”; por otro lado, “siguió la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina [Machado]”.

La Casa de Nariño se ha mantenido en que, al no haber sido las elecciones libres, no reconoce “ninguno” de los resultados que surgieron. Sin embargo, esa posición le ha valido críticas, a lo que se sumó la presencia del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, en la posesión de Maduro el pasado viernes. De acuerdo con la oposición, sería una muestra de la “complicidad” con el Palacio de Miraflores.

El mandatario también se refirió a la posibilidad del rompimiento de las relaciones y aseguró que estas son “para que los pueblos se unan y no sufran por las desavenencias de sus gobiernos”. Incluso, afirmó que una intervención en el vecino país sería romper el “concepto de la autodeterminación de los pueblos”, algo que “la extrema derecha colombiana ha roto una y otra vez, esperando guerras y promoviéndolas”.

“Por eso un bloqueo económico de un país sobre otro es abominable, y peor una invasión militar como tantas que hemos visto en el siglo 21. Ya pueden ustedes explicarse porque tanta violencia durante tantas décadas en Colombia”, apuntó. Y agregó: “si algún día jóvenes colombianos y venezolanos se mataran entre sí en una guerra, habríamos cometido la mayor estupidez de la historia”.

Finalmente, abordó las críticas a su administración y apuntó que, aunque a la gente no le guste un gobierno, este “siempre es pasajero”, pero “siempre nos debe gustar la unidad y la paz entre los pueblos”.

