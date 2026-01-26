Canciller obtiene visa temporal para estar en comitiva que Petro lleva para cita con Trump

Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro viajarán a Estados Unidos. Foto: Juan Diego Cano

El Espectador pudo confirmar que la embajada estadounidense le concedió una visa temporal a la canciller Rosa Villavicencio para que pueda ingresar a los Estados Unidos y asistir a la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump que ocurrirá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Las complicaciones de la canciller Villavicencio para viajar a EE. UU. iniciaron en septiembre de 2025 cuando renunció de forma irrevocable al visado otorgado por ese país, tras la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar el visado al presidente Gustavo Petro días antes.

Sin embargo, tras la llamada entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos que ocurrió el pasado 7 de enero, varios funcionarios a los que les fue revocada o renunciaron al visado, como Armando Benedetti o la misma Villavicencio, iniciaron los trámites ante la embajada estadounidense para obtener un permiso de ingreso y ser parte de la comitiva que acompañará al presidente Petro en su cita en Washington.

Sobre la posibilidad de la canciller de viajar al país norteamericano, Villavicencio comentó en diálogo con El Espectador que existía un “convenio sede, en este caso para Naciones Unidas, que tiene una de sus instalaciones en Nueva York, el cual permite que quienes tengamos que hacer acciones en cumplimiento de la representación de Estados podamos solicitar un permiso de visa; eso se nos dará por los días que estemos haciendo estas actividades de representación en Estados Unidos”.

Aun así, la ministra de Relaciones Exteriores no pudo viajar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York el pasado 23 de enero. En su lugar, fue delegado el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir.

Con esta actualización se conoce el primer miembro de la comitiva diplomática que acompañará al presidente Gustavo Petro en su visita a Washington; aún quedan dudas sobre el resto de los integrantes, pues no hay información sobre el visado del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien también se encuentra en la lista OFAC, lo que le impediría ingresar a Estados Unidos. Y varios miembros de su gabinete tampoco cuentan con el permiso para viajar a dicho país.

