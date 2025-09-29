Logo El Espectador
Canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa de Estados Unidos: esto dijo

“Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia”, aseguró la funcionaria.

Redacción Política
29 de septiembre de 2025 - 03:22 p. m.
Rosa Villavicencio, canciller de Colombia.
Foto: Cancillería
A través de su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, Rosa Yolanda Villavicencio, anunció que decidió renunciar a su visa estadounidense, esto tras la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar la del jefe de Estado. Según explicó, se trata de una forma de solidarizarse con su jefe y de defender la soberanía de Colombia.

"Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", aseguró la ministra en la mañana de este lunes. Se trata de la primera integrante del gabinete que renuncia a su visa, aunque no el primer funcionario de Petro, pues ya lo había hecho Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño.

Lea también: Así van las coaliciones para el Congreso: estos son los partidos que se unirán en marzo

Así las cosas, el equipo del jefe de Estado empieza a cerrar filas en torno al presidente y su narrativa contra Estados Unidos, Israel y el genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. El mandatario, por su parte, reforzará su discurso en las próximas semanas, pues incluso anunció un nuevo “plazoletazo” en Ibagué para una movilización “por la dignidad y la democracia”, que se llevará a cabo el viernes 3 de octubre.

“No necesito visa para ir a Ibagué. Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, aseguró el mandatario tras conocer la decisión del Departamento de Estado de Donald Trump.

No se pierda: Bolívar dice que “dinamitaron” consulta de izquierda con un candidato de votos de derecha

El Ejecutivo insiste en que Estados Unidos vulneró las normas diplomáticas internacionales y atropelló la inmunidad actuando como juez. "Con esta decisión, confirma su pretensión de condicionar la soberanía colombiana. No aceptamos que un poder extranjero disponga quién puede hablar o asistir a instancias internacionales en representación del Estado colombiano. La dignidad de nuestra nación no es negociable", dijo la Cancillería.

De acuerdo con Villavicencio, los demás funcionarios del Ejecutivo no están obligados a renunciar a su visa, pero reiteró que quienes lo hagan enviarán un mensaje de solidaridad con el presidente Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema y aseguró que “debería ser por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del gobierno comprometidos con el presidente ante esa injusta“.

Como lo contó este diario, en la Casa de Nariño hay asesores del presidente que aseguran que el mandatario quiere que su figura llegue a un punto de reconocimiento como la persona que puede enfrentar a Washington y que, por lo mismo, el proyecto político que representa debe ser reelegido durante las elecciones de 2026. “El pueblo de Colombia debe decidir si vuelve al pasado o avanza en los cambios que necesita Colombia”, dijo en uno de los más de 30 trinos que, entre retuits y publicaciones, dejó en su cuenta de X el fin de semana.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Edgard Lopez(56726)Hace 10 minutos
Los otros dos poderes ( Legislativo y judicial) deben utilizar todos los pesos y contrapesos que les otorgue la constitución y la ley para neutralizar al chimpancé y toda su tribu
Edgard Lopez(56726)Hace 13 minutos
Son unos chiquillos y chiquillas, no tienen idea de ser gente de gobierno responsable, esta sra que no hace lo que hicieron sus antecesores que fue controlar al chimpancé con la ametrálladora!!!!!!!!!! Como puede ser posible que intenten desde todos los ángulos hacerle un daño tan grande al pais en imagen. Ya todos sabemos que USA tiene claro que hay una gran diferencia entre lo que hace este gobierno de estupidos y lo que quiere colombia con referencia a su relación con USA.
TL(64374)Hace 15 minutos
Totalmente absurdo y ridículo. Ese no es un acto de dignidad, es un acto de irresponsabilidad. Que no se les olvide que el Presidente perdio la visa por un acto publico e irracional en un pais extranjero.
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 19 minutos
Primero la coherencia que la dignida querida señora. Ningun comunista que odie a USA deberia siquiera tramitar esa visa. Coherencia por favor. Lo que no entendemos los colombanos, es como va asuperoar USA semejante golpe?
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 20 minutos
Cómo es posible que quién tiene orden de captura se pase a los Estos Unidos por la faja, y a los diplomáticos Palestinos se les niegue la entrada. El periodismo comprometido con los dueños de los medios nunca han estado de acuerdo por lo menos con una de las cosas que hace o ha hecho el actual presidente. Entonces
