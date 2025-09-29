Canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa de Estados Unidos: esto dijo

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia. Foto: Cancillería

A través de su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, Rosa Yolanda Villavicencio, anunció que decidió renunciar a su visa estadounidense, esto tras la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar la del jefe de Estado. Según explicó, se trata de una forma de solidarizarse con su jefe y de defender la soberanía de Colombia.

"Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta", aseguró la ministra en la mañana de este lunes. Se trata de la primera integrante del gabinete que renuncia a su visa, aunque no el primer funcionario de Petro, pues ya lo había hecho Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Casa de Nariño.

🇨🇴 Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense.

Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia.

Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta.#Soberanía #Colombia — Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) September 29, 2025

Así las cosas, el equipo del jefe de Estado empieza a cerrar filas en torno al presidente y su narrativa contra Estados Unidos, Israel y el genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. El mandatario, por su parte, reforzará su discurso en las próximas semanas, pues incluso anunció un nuevo “plazoletazo” en Ibagué para una movilización “por la dignidad y la democracia”, que se llevará a cabo el viernes 3 de octubre.

“No necesito visa para ir a Ibagué. Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, aseguró el mandatario tras conocer la decisión del Departamento de Estado de Donald Trump.

Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué pic.twitter.com/6egQsjCqRm — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2025

El Ejecutivo insiste en que Estados Unidos vulneró las normas diplomáticas internacionales y atropelló la inmunidad actuando como juez. "Con esta decisión, confirma su pretensión de condicionar la soberanía colombiana. No aceptamos que un poder extranjero disponga quién puede hablar o asistir a instancias internacionales en representación del Estado colombiano. La dignidad de nuestra nación no es negociable", dijo la Cancillería.

De acuerdo con Villavicencio, los demás funcionarios del Ejecutivo no están obligados a renunciar a su visa, pero reiteró que quienes lo hagan enviarán un mensaje de solidaridad con el presidente Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema y aseguró que “debería ser por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del gobierno comprometidos con el presidente ante esa injusta“.

Como lo contó este diario, en la Casa de Nariño hay asesores del presidente que aseguran que el mandatario quiere que su figura llegue a un punto de reconocimiento como la persona que puede enfrentar a Washington y que, por lo mismo, el proyecto político que representa debe ser reelegido durante las elecciones de 2026. “El pueblo de Colombia debe decidir si vuelve al pasado o avanza en los cambios que necesita Colombia”, dijo en uno de los más de 30 trinos que, entre retuits y publicaciones, dejó en su cuenta de X el fin de semana.

