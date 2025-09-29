Logo El Espectador
Bolívar dice que “dinamitaron” consulta de izquierda con un candidato de votos de derecha

El exdirector de Prosperidad Social alertó sobre la posible “derrota de todo el proyecto progresista” si en la consulta del 26 de octubre Daniel Quintero se impone a Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Redacción Política
29 de septiembre de 2025 - 12:02 p. m.
Sigue el choque en el Pacto Histórico entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.
Sigue el choque en el Pacto Histórico entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.
Foto: Archivo Particular
La tormenta política en el Pacto Histórico por la búsqueda de un nombre que tome las banderas del presidente Gustavo Petro no cesó con el acuerdo de una consulta interna entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. La decisión, a pesar de tener el respaldo del jefe de Estado, generó molestia de las figuras de izquierda pura de este sector, quienes ya cantaron su voto por uno de los tres, pero insisten en que Quintero podría ganar aún cuando no representa los valores del proyecto petrista.

Una de las voces más críticas sigue siendo la de Gustavo Bolívar, que al igual que las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez decidió retirarse de la carrera y sumar fuerzas para la precandidatura de Iván Cepeda. El exdirector de Prosperidad Social aseguró en sus redes sociales que, tras la decisión, el 26 de octubre no habrá una consulta de izquierda, sino un primer momento del llamado “frente amplio”.

“Consulta de la izquierda es la que teníamos antes de que nos dinamitaran el proceso con alguien que no representa las ideas progresistas y que llenará las urnas con votos de la derecha y la politiquería”, aseguró Bolívar, quien no mencionó directamente a Daniel Quintero, pero habló sobre la necesidad de que Cepeda o Corcho ganen la consulta del próximo mes.

“Ser tibios en este momento puede significar, no la derrota de Iván o Carolina, sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas. Sería entregar el Pacto Histórico a la politiquería y la corrupción que tanto criticamos en el pasado”, explicó. Cabe anotar que en varias oportunidades Bolívar ha señalado a Quintero de ser un “oportunista” y de tener relaciones políticas con personajes y clanes cuestionados.

Así las cosas, el también exsenador reiteró que invitará a sus seguidores a votar por Iván Cepeda, a quien calificó como un político decente, por quien, según dijo, hará campaña desde esta semana. “No cometeré, con nuestra gente, el odioso método de imponer decisiones del que he sido víctima, en no pocas ocasiones. Por eso, dentro del mayor respeto por sus convicciones íntimas, invito a quienes lo consideren, a votar por Iván Cepeda”, dijo.

Desde la orilla de Quintero la campaña también se puso en marcha y varios de sus alfiles desplegaron durante el fin de semana la narrativa de que el exalcalde de Medellín es el único que puede ganarle a la derecha. Así mismo, quienes lo respaldan han dicho que críticas como las de Bolívar son de una ala “sectaria” del petrismo que no tiene votos.

El presidente Gustavo Petro, por estos días bajo la lupa por sus declaraciones en Estados Unidos que le valieron la pérdida de la visa de ese país, no se ha pronunciado sobre este choque, pero desde su entorno más cercano señalan que su directriz sigue siendo ir a las urnas el próximo 26 de octubre para ordenar las listas al Congreso, elegir candidato que pueda sumarse al “frente amplio” en marzo y, de paso, mostrar fuerza electoral.

Por Redacción Política

Gladys Benavides(69771)Hace 26 minutos
Pero por qué le ponen tanta atención al esperpento de Quintero, y más bien hacen una campaña fuerte, sincera y convincente que atraiga los votantes, es la mejor manera de hacer frente a este individuo lleno de nada y vacío de propuestas convincentes y respaldo ético.
Carlos Sánchez(94518)Hace 36 minutos
Politiquería y Corrupción, están presentes hace rato en las filas de la izquierda, con Quintero se acrecentarán
