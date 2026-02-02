“Dio garantías”: esto dijeron embajador y Canciller sobre la cita Petro-Trump en Washington

El embajador de Colombia en EE. UU. Daniel García-Peña y la canciller, Rosa Villavicencio, hablaron previo a la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia

Previo a la cita de este martes entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, tanto la Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, como el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hablaron con optimismo sobre la agenda de este encuentro y los puntos a tratar entre los dos jefes de Estado.

En primera instancia, García-Peña resaltó la importancia de esta cita y de lo que significa para la relación entre los dos países. “Desde la llamada del 7 de enero que generó efectivamente un momento distinto, se ha venido trabajando con la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado y los diferentes interlocutores en la preparación de esta reunión del presidente Trump, su gente y el presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esa reunión para que salga bien para para los dos países”.

El embajador en Washington destacó las labores realizadas de la comitiva colombiana en ese país y las “garantías” ofrecidas por la administración Trump para esta cita. Y es que en la antesala de la visita de Petro a la Casa Blanca, la primera desde la posesión del presidente estadounidense hace más de un año, se había rodeado de diversos ruidos, entre ellos, la inclusión de Trump en la denominada Lista Clinton, uno de los interrogantes para este viaje.

Sin embargo, la canciller Villavicencio también destacó que esta cita se enmarca como un movimiento más para “el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero también en una relación global”, que según su concepto, representa una importancita “vital”. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia insistió en que con esta cita se relanzarían los lazos de los dos países luego de una serie de roces entre Petro y Trump.

“Nosotros estamos muy positivos a partir del diálogo que se ha tenido para eh hacer todos los preparativos. Estamos con el vivo, abrazando eh toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento eh diplomático y también en lo económico para la región”, dijo Villavicencio.

La declaración conjunta en la que también acompañó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se destacaron los avances en seguridad y las cifras relacionadas a la lucha contra las drogas, uno de los puntos de mayor tensión entre los dos jefes de Estado y que valió para que en septiembre Colombia fuera descertificada en la lucha contra las drogas.

“Aquí el mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales. Y la mejor preparación que tenemos para esta reunión son los hechos. Hechos que se han desarrollado bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro y que son totalmente contundentes y que ya se han dicho y se han mencionado”, dijo Sánchez.

La Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, dio declaraciones en Washington a medios de comunicación en el marco de la visita oficial del Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, a Estados Unidos. pic.twitter.com/WmLqwR2nT7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 2, 2026

Además, en medio de estas declaraciones, el ministro Sánchez también confirmó que, tal cual había ordenado el presidente Petro, se dio luz verde para la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alías ‘Pipe Tulúa’, que se llevará a cabo mientras los dos mandatarios se encuentran reunidos en la Casa Blanca.

¿Cómo es la agenda?

Desde la comitiva que acompaña al presidente Petro se dieron algunas luces sobre los componentes de la agenda y parte de los puntos que tratarán los dos mandatarios. La cita tendrá lugar sobre las 11:00 de la mañana y a la que asistirán, además del presidente Petro, la canciller Villavicencio, el embajador García-Peña y un intérprete. Asimismo acompañarán, entre otros, el jefe de Despacho, José Raul Moreno, el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa y el Mindefensa, Pedro Sánchez.

Culminado el encuentro con Trump, la delegación colombiana sostendrá dos reuniones privadas en las que evaluarán las conclusiones de la cita y seguido de ello comparecerán ante los medios para dar a conocer los resultados. La jornada para el presidente Gustavo Petro cerrará con una tercera reunión privada.

*Con información de María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador y enviada especial a Estados Unidos.

