Cancillería firmó nuevo contrato de pasaportes que pone en duda inicio del nuevo modelo

Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y Rosa Villavicencio, canciller. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas se conoció que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un millonario convenio con la Imprenta Nacional para garantizar el suministro de pasaportes hasta el 31 de diciembre de 2026. Se trata de un contrato por COP 185.000 millones firmado el pasado 29 de enero, justo antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales.

La noticia ya ha generado reacciones de algunos sectores políticos que se preguntan qué pasará con el contrato con la Casa de la Moneda de Portugal, que debería entrar en vigencia en abril y es el resultado de un cambio de modelo solicitado por el presidente Gustavo Petro, esto tras su oposición al control del servicio por parte de la multinacional Thomas Greg & Sons.

Lea también: Estos son los obsequios que el presidente Petro le entregará a Trump este martes

“Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta me respondió a derecho de petición que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato ¿comenzarían el 1 de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, cuestionó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien🚨.



En diciembre la @ImprentaNalCol me respondió a derecho de petición que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato ¿comenzarían el 1ro de abril a producir pasaportes?



¿Nueva urgencia manifiesta? No hay… https://t.co/oBO2EETKO4 pic.twitter.com/kDO1Yoh2gp — Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) February 2, 2026

De acuerdo con la congresista, la Imprenta le habría ocultado información al país, pues este nuevo contrato no estaba en el cronograma. Así mismo, recordó que este es el tercer contrato de ese tipo, lo que, a su juicio, demostraría una “improvisación grave” y le abre la puerta a la contratación a dedo del servicio de los pasaportes.

No se pierda: Lista la ponencia con la que el CNE discute participación de Iván Cepeda en la consulta

Cabe recordar que, a principios de este año, la Contraloría emitió un control de advertencia por los posibles riesgos financieros, operativos y de planeación que rodean la implementación del nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes. Según la entidad, existe un riesgo inminente de afectación al patrimonio público, debido a la falta de una estimación integral de los costos del nuevo esquema, lo que podría comprometer las fuentes de financiación y poner en riesgo la disponibilidad de recursos. A esto se suman posibles incrementos operativos, el impacto del riesgo cambiario y retrasos en la ejecución del convenio, factores que amenazan la sostenibilidad del modelo y la continuidad del servicio.

Sin embargo, en ese momento la Cancillería dijo que el modelo avanza tal como el cronograma lo estableció. De hecho, tras la alerta de la Contraloría, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional y a los integrantes del Comité Operativo para la Estructuración e Implementación del Nuevo Modelo (COEP), en el que ordenó incorporar las recomendaciones del ente de control y reforzar criterios de eficiencia, responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

El presidente Gustavo Petro también le respondió al ente de control y afirmó que el nuevo modelo dará a Colombia “un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo” y agregó que “está listo”. La Contraloría no compartió estos pronunciamientos y reiteró, hace dos semanas, que sí hay “riesgos relevantes” en el proceso para el cambio de modelo de la expedición de pasaportes.

Nuevo contrato de pasaportes entre Cancillería y la Imprenta

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.