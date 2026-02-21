Canciller Villavicencio acompañó llegada de maquinaria para producción del nuevo pasaporte

Canciller Rosa Villavicencio durante proceso de acondicionamiento de la maquinaria para la producción del nuevo pasaporte colombiano. Foto: Cancilleria

La Canciller Rosa Yolanda Villavicencio acompañó este sábado la llegada de las primeras maquinarias que se instalarán en la Imprenta Nacional para la producción del nuevo modelo de pasaportes. Presidente Gustavo Petro resaltó su modernidad y la posibilidad que tendrían para adelantar otros procesos.

A poco menos de dos meses para que entre en vigencia este nuevo modelo, la cabeza del ministerio de Relaciones Exteriores manifestó la importancia de adelantar este proceso para evitar contratiempos en la expedición de este documento. Y es que se debe señalar que ese nuevo modelo, ya presentado por el presidente Petro, iniciará el próximo primero de abril.

Según comunicó la Cancillería “actualmente, los técnicos de la Casa de la Moneda de Portugal continúan trabajando en la puesta a punto de las zonas de impresión, calidad y almacenamiento necesarias para fortalecer las capacidades de producción de la Imprenta Nacional. Este trabajo técnico y operacional garantiza que Colombia cuente con la infraestructura requerida para iniciar la operación del nuevo modelo”.

Asimismo, la Canciller destacó que “avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de toda la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del 1 de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte para los colombianos y colombianas”.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro también celebró el adelantamiento de este proceso, señalando que la maquinaria que utilizará la Imprenta Nacional en este proceso es de la mayor calidad. "Las máquinas modernas para hacer pasaportes y que están ya en la imprenta nacional", dijo.

El jefe de Estado también aprovechó la oportunidad para pedir a la Registraduría la consideración de llevar el modelo de producción de cédulas y otros documentos de identidad a la Imprenta Nacional, esto en medio de sus señalamientos frontales a la firma Thomas Greg & Sons a la que ha acusado de exponer los datos de la ciudadanía. No obstante, ese proceso lo maneja la francesa Idemia.

¿Cuánto valdrá el nuevo pasaporte?

En medio de la incertidumbre y controversia por la expedición del nuevo modelo de este documento, las tarifas para 2026 se mantendrán en rangos similares:

Pasaporte ordinario: COP 190.000.

Pasaporte ejecutivo: COP 323.000.

Pasaporte de emergencia: COP 192.000.

Asimismo, se mantiene vigente la política de gratuidad para ciudadanos pertenecientes a los niveles I y II del Sisbén, facilitando el acceso para las poblaciones más vulnerables del país.

¿Cuándo entra en vigencia el nuevo pasaporte?

A partir del 1 de abril se expedirá el nuevo modelo de este documento, tanto para los ciudadanos que lo soliciten por primera vez, como aquellos que quieran renovarlo. Eso sí, el gobierno ha resaltado que una vez expedido el pasaporte, este tendrá una vigencia de 10 años, pero recomendó que aquellos que estén en un lapso de seis meses para su vencimiento, adelanten de forma inmediata su proceso de renovación.

