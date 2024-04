Cancillería anunció que alista normativa para acoger entre 350.000 y 600.000 migrantes

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, en su visita a Panamá. Foto: Cancillería

En su visita a Panamá, Luis Gilberto Murillo informó que la Cancillería ya tiene “lista una regulación que permite acoger entre 350 y 600 mil migrantes en Colombia, no solamente de Venezuela”. El anuncio se dio en la visita del canciller encargado al país vecino para tratar temas de cooperación, mecanismos multilaterales y migración.

“Nosotros tuvimos que cambiar el perfil de Colombia para responder a una situación de tránsito de migrantes. Los migrantes que están en Colombia, más del 80% tienen vocación de permanencia, pero para acoger más, nos implica más recursos”, afirmó Murillo.

El funcionario pidió el “apoyo de la comunidad internacional para poder responder a ese desafío”, que es de carácter “regional y global”. Así, instó a la reactivación del “mecanismo tripartito con los Estados Unidos para poder discutir estos temas” y formar un frente común.

En la rueda de prensa, los cancilleres concordaron en el interés conjunto de que haya “más coordinación, más reuniones, más encuentros, más diálogo y mucha más cooperación”. Murillo agregó que hay un “gran desafío en el tema de migración” con el que “hay que enviar un mensaje muy directo, que es inaceptable que se siga utilizando el Darién como una ruta insegura para migrantes que caen presos de estas redes criminales y hay que combatirlas”.

“Y no aceptamos que se diga que hemos abandonado a la población en el Darién, porque no es así. Colombia y Panamá han hecho un gran esfuerzo”, dijo el canciller. “Desde el 2021 aumentó el tránsito por el Darién y tenemos que adecuar nuestra estructura institucional para responder a eso. Solos no podemos, lo acaba de decir la canciller”.

En diciembre del año pasado, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, envió una carta a Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, para “solicitarle una audiencia, con el fin de explicarle nuestra experiencia, como instituciones de derechos humanos, en la atención a la grave crisis de vulneración de derechos que afrontan las personas migrantes”.

Otro tema que tocaron los funcionarios sobre la migración fue la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. Murillo añadió que Colombia ha estado dando “golpes importantes” a las estructuras criminales que controlan estos delitos en la región, lo que es una prioridad a la que se está dando “énfasis”. Recordó que para tratar esas cuestiones “se necesita el concurso de todos”.

