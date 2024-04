Name hizo un “llamado a la cordura” para Petro: “cae cada vez más en oídos sordos”

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

Se agitan cada vez más las declaraciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el mandatario Gustavo Petro dijo que el Congreso “parece haber evadido su responsabilidad en reformar la ley, dejándose llevar del sectarismo dañino y está a punto de dejar de establecer los pasos de esta transición”, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde) respondió que “al Congreso hay que respetarlo”.

Sugerimos: “Asumo total responsabilidad”: Petro sobre reordenar el sistema de salud y las EPS

“Sus decisiones no solamente son válidas cuando le convienen a las propuestas del Gobierno. Tienen la misma representatividad y legitimidad que puede tener el Gobierno nacional para proponer y nosotros para decidir en torno a los temas como se hizo recientemente [sobre] la salud”, afirmó.

En la cuarta audiencia de Regiones Autonómicas que ocurrió este viernes en Ibagué, Tolima, Name enfatizó que la “desafortunada intervención” del presidente sobre la decisión que tomó el Congreso con respecto a la reforma a la salud los “ha obligado a hacer un llamado de atención de respeto por la autonomía” del Legislativo para evitar “una actitud que deteriore las relaciones que deben caracterizar a las ramas del poder público”.

Además, indicó que las acusaciones del presidente sobre congresistas que reciben sobornos para legislar pueden “envilecer la democracia”, pues el Congreso está “cumpliendo con su deber” y que las decisiones que resultan “democrática y legítimamente” del debate. Apuntó que si el jefe de Estado tenía pruebas de esto “que lo demuestre y [harán] el trámite legal”.

Le puede interesar: Petro convocó a trabajadores y pacientes de EPS a una “movilización por la salud”

Name se refiere a la posición que ha tomado Petro hacia los senadores que estuvieron en contra de su reforma en la Comisión Séptima. En una de sus publicaciones en X, así como en una intervención en la instalación de la Asamblea Nacional de Cafeteros, el mandatario dijo que el archivo de su iniciativa era parte de “la privatización corrupta de la política” y tomó como ejemplo la financiación que aportó la empresa Keralty, de la que hace parte la EPS Sanitas, a las campañas y partidos de los legisladores que votaron en contra del proyecto de ley.

En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora.



No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros



Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley.



Mírese por donde se mire, recursos públicos de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2024

Para Name, el mandatario “está agravando algunas razones que no tienen fundamento para desbaratar nuestros modelos” y lo cuestionó por no aportar a la “armonía y respeto entre las instituciones” con “esa voz altisonante y con ese tono amenazante”: “yo le quiero desde Ibagué preguntar cuál es el golpe que nos está prometiendo el señor presidente de Colombia”.

“El país está enrutándose por una inconveniente relación entre los poderes públicos. De tal manera que hacemos una convocatoria, un llamado a la cordura, a la ponderación, a la serenidad, para que nuestro país no se agrave más en medio de su problemática”, instó el presidente del Senado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.