Cancillería rechaza los ataques de Nicolás Maduro contra el gobierno de Iván Duque

Marta Lucía Ramírez, canciller de Colombia, calificó los ataques de Maduro como un intento de desviar la atención política de lo que pasa en Venezuela. Foto: Nathalia Aguilar

La canciller Marta Lucía Ramírez rechazó los ataques que Nicolás Maduro, desde Venezuela, encendió en contra del gobierno del presidente Iván Duque. En su comunicado, Ramírez afirmó que dichas palabras son “acusaciones mentirosas, cínicas e irresponsables que hace el dictador”.

“Como ya es costumbre, una vez más el dictador Maduro lanza cortinas de humo acusando al Gobierno de Colombia de presuntas acciones contra Venezuela, país al cual respetamos y queremos profundamente los colombianos y nuestro gobierno. Esas acusaciones no tienen ningún fundamento”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores este fin de semana.

Para la canciller Marta Lucía Ramírez, dichos ataques son un intento por “desviar la atención sobre la delicada situación política, económica, social y de violación de derechos humanos que padece Venezuela”. En ese sentido, agregó que esa “cortina de humo” sale este fin de semana, cuando hay indicios de que, posiblemente, el disidente Iván Márquez haya muerto como resultado de confrontaciones en territorio venezolano.

¿Qué dijo Maduro?

La respuesta de Ramírez se da luego de que Nicolás Maduro dijera en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que el presidente Iván Duque estaría detrás de “ataques terroristas” contra el vecino país, en especial contra la infraestructura de sus refinerías.

“Están siendo objeto, las refinerías, de ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestros complejos refinadores, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vendepatria, detrás de eso están los planes de Iván Duque”, señaló Maduro, según registró la agencia EFE.

Asimismo, expresó que las supuestas acciones del primer mandatario colombiano responderían al odio y a sus ganas de “vengarse”. “En Colombia, ya se va, se despide para siempre y se va al basural de la historia Iván Duque y sigue activando planes, tenemos la información en la mano, para ataques terroristas contra el sistema eléctrico venezolano, ataques terroristas contra personalidades y líderes políticos y militares de Venezuela”, manifestó, sin mostrar pruebas de las acusaciones.

Más contexto

El cruce de mensajes inició desde el sábado en la mañana, cuando a Colombia llegó la noticia de que Iván Márquez habría muerto en medio de un combate en Venezuela. Al respecto, el presidente Duque declaró a la prensa que esa información estaba siendo verificado por inteligencia militar.

En su intervención también recalcó en que, mientras él fuera jefe de Estado, Nicolás Maduro no entraría al país, como respuesta a la expectativa que hay sobre qué presidentes de América Latina atenderán la posesión del primer mandatario electo, Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto.

“Yo a Maduro no lo he reconocido como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea presidente de Colombia, él no entrará como primer mandatario de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia que le presidente electo decida qué hacer”, indicó. Tras sus palabras a la prensa, Maduro lanzó los mencionados ataques.

