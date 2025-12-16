Logo El Espectador
Cancillería se desmarca de fiesta en Nicaragua en la que apareció el prófugo Carlos González

Después de la reaparición de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana en Nicaragua, la embajada de Colombia en ese país se manifestó al respecto negando relación con lo ocurrido.

Redacción Política
16 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
La Cancillería afirmó que no tiene relación con el evento organizado en Nicaragua.
Foto: Archivo Particular
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, imputado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue visto en una parranda vallenata que promovió la embajada de Colombia en Nicaragua el pasado 11 de diciembre.

En las imágenes difundidas se ve a González en medio de una celebración a la que habría acudido una buena parte de los miembros de la embajada colombiana en Nicaragua. El exdirector del Dapre, quien tiene circular roja de la Interpol desde agosto, se habría fugado desde el mes de mayo a ese país y desde entonces solo se le había visto de forma virtual en las audiencias que le vinculan a este escándalo de corrupción.

Con relación al conocimiento público de estos videos, la Cancillería y la embajada de Colombia en Nicaragua se manifestaron este 16 de diciembre. En el comunicado se afirma no tener responsabilidad en cuanto a la asistencia de González a la ‘Noche Vallenata’ en el Teatro Nacional Rubén Darío y se explica que este fue un evento “abierto al público y con entrada libre”. Además de hacer énfasis en que no existió invitación ni “gestión alguna” por parte de la misión diplomática hacia González.

Según el boletín, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento” y la embajada “se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

Se asegura que el gobierno de Nicaragua dio asilo al exdirector del Dapre, pero por falta de jurisdicción dentro del territorio nicaragüense, la embajada no “estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”.

Frente a la situación, la Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar con el objetivo de determinar cómo sucedieron las cosas y si las personas involucradas están o no excluidas de responsabilidad. La fiscal general Luz Adriana Camargo también anunció una investigación al respecto.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que los hechos debían ser investigados y que desde el ministerio se indagaría para conocer más sobre la fiesta en cuestión.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Edgard Lopez(56726)Hace 25 minutos
Todo el que se une a Petro o Le para bolas, termina en la lista Clinton y sin visa!!!!! Corran!!!!!!!
Edgard Lopez(56726)Hace 25 minutos
Que sentirá Petro de ver que Colombia entera se caga De la Risa de lo que dice este bárbaro!!!! No puede ser que el tipo se ponga a dar cátedra en física cuántica y como en su ignorancia trata de unirla con el cómputo cuántico y LA IA. Acabo de pasar por todos los canales de TV, sin excepción, todos los que menos lo tachan de inepto. Uno le mencionan el libro de Petro contrastado con uno de los que se ve hoy y todos dicen, quémenlo!!!!!! Verdaderamente que fiasco el de este tipo.
