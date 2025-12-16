Centro Democrático reveló resultados de las encuestas: esto dicen las cifras

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal durante el anuncio de la candidata oficial para las elecciones presidenciales de 2026. Foto: Óscar Pérez

El Centro Democrático hizo públicas las fichas técnicas y los resultados de las encuestas que arrojaron como ganadora a Paloma Valencia para representar a la colectividad en las Presidenciales de 2026. El colectivo uribista dio respuesta a la petición expresada por María Fernanda Cabal, quien tras conocerse los resultados pidió que estos fueran revelados para conocer la metodología usada.

Las mediciones reveladas dieron muestra de una victoria de Valencia en las dos encuestas. La primera, realizada por la firma chilena CADEM, fue de preferencia a la ciudadanía en general y dejó a Valencia en primer lugar con una imagen del 17 %. Cabal obtuvo el 11 % y Paola Holguín el 8 %.

Por otro lado, la firma Panel Ciudadano, de ese mismo país, se centró en una medición dentro de la militancia uribista, que también posicionó a Valencia como la ficha predilecta para llevar las banderas de ese partido a las contiendas presidenciales. La vencedora se llevó el 45 % de las opiniones, mientras que Cabal, en el segundo lugar, tuvo un 37 % de respaldo. Holguín, en tercera línea tuvo respaldo del 16 % de los encuestados.

¿Cuál fue la metodología de las encuestas?

Según el comunicado del Centro Democrático, Panel Ciudadano utilizó una base de datos proporcionada por el partido —que fue previamente actualizada para contar con la totalidad de los representantes— e “implementó una encuesta automatizada mediante mensajería por Whatsapp, dirigida a un universo de 5.000 destinatarios aprox”, para determinar quién sería la candidata oficial.

Por su parte CADEM hizo un estudio cuantitativo con entrevistas auto aplicadas, que fueron enviadas “al panel de Nequest en Colombia”. La muestra recogía jóvenes desde los 18 años que residen en todas la regiones del país y sumó un total de 2.109 encuestados.

