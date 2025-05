Registraduría definió reglas de juego para las campañas presidenciales por firmas

David Luna, Claudia López, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Camilo Romero, Mauricio Cárdenas. Foto: Archivo

Desde este sábado 31 de mayo se habilitará el proceso de registro de los comités de candidaturas presidenciales avaladas por firmas para la primera vuelta de 2026. De acuerdo con la Registraduría, se trata del banderazo para que varias figuras políticas que buscan llegar a la Casa de Nariño conformen sus respectivos comités y salgan a las calles en busca de los respaldos.

“La Registraduría Nacional está lista para que inicie el proceso de recolección de firmas. Las herramientas y los mecanismos están preparados para garantizar la agilidad y la transparencia del proceso”, afirmó el registrador Penagos, quien agregó que los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en la Resolución 6064 del 22 de mayo de 2025, que entre otras cosas establece que el número de firmas debe ser equivalente al 3 % del número total de votos válidos en las elecciones presidenciales de 2022, lo que deja el requisito en algo más de 630.000 firmas.

Según explicó Penagos, el término para la presentación de las firmas es el 17 de diciembre de 2025; luego, la Registraduría tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la verificación de las mismas y expedir la certificación del cumplimiento o no del número para respaldar las candidaturas. De acuerdo con el calendario electoral, el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.

Cabe recordar que este mismo sábado 31 de mayo se cierra el plazo máximo para que funcionarios y mandatarios locales renuncien a sus cargos para no quedar inhabilitados en la contienda. Hasta el momento, la Registraduría ha confirmado que el 31 asistirán dos precandidatos: el exsenador de Cambio Radical David Luna y el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, quienes una vez reciban el beneplácito de la entidad arrancarán la meta.

La próxima semana se espera la visita de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien lo haría de una manera singular, pues tanto ella como su equipo se desplazarían desde Chapinero hasta las instalaciones del organismo electoral en bicicleta, para así cumplir con el trámite. López se lanzará por firmas tras desmarcarse de la Alianza Verde en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD que vinculó a varios de sus integrantes.

Entre tanto, hay expectativa por el posible anuncio de Carlos Amaya, otra figura del Verde y tiene hasta este sábado para decantarse por el sí o por el no. Al ser consultado, Amaya le dijo a este diario que todavía no ha tomado una decisión debido a un tema familiar inesperado que lo obligó a aplazar su agenda. Lo cierto es que políticos de su ala comentan que, al parecer, la charla que tuvo hace dos semanas en la Casa de Nariño con el presidente Petro no fue la que esperaba, por lo que esta semana volvió al Palacio para seguir hablando del tema.

También desde el Verde empezó su campaña el exembajador Camilo Romero, quien este lunes estuvo reunido con el comité del Pacto Histórico para firmar su ingreso al ramillete de precandidatos de la coalición. En las próximas semanas también registraría su movimiento el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila. En la lista también entrarían Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Enrique Peñalosa, entre otros.

Resolución para candidaturas presidenciales por firmas

