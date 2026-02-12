Candidatos responden: Enrique Peñalosa habla de sus obras, “recuperar” la salud y tributaria

Durante el IV Foro precandidatos ante población Afro organizado por la Fundación Color de Colombia con el respaldo de El Espectador realizado en la ciudad de Cali Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Yo recordaría lo que dijo Cristo en el sermón de la montaña, donde él dice no paren atención a lo que la gente habla, sino a lo que la gente ha hecho. Decía Cristo: “por sus frutos los conoceréis”. Yo produje resultados que mejoraron la seguridad, que le mejoraron la vida a los más pobres, y es lo que vamos a hacer por toda Colombia. Yo garantizo resultados. Vamos a construir una Colombia en donde nadie se sienta inferior ni excluido. Porque produzco resultados que le mejoran la vida a la gente. No son palabras. Son hechos. Yo soy un constructor de igualdad. He trabajado toda mi vida con todo el amor por mi país y por los más pobres, de manera absolutamente íntegra, sin una sola investigación por corrupción.

Yo quiero hacer una Colombia donde nadie se sienta inferior ni excluido. He venido invitando a los colombianos a fijarse, no en lo que los políticos dicen, sino en lo que han hecho. Yo he hecho cosas que le mejoran la vida a la gente: desde tener el Metro de Bogotá en construcción, sistemas de transporte masivo, cientos de miles de viviendas, parques, hospitales y colegios.

Eso es lo que vamos a hacer por toda Colombia: un trabajo serio, con gente excelente de todas las regiones colombianas, con toda la mística, y con resultados demostrados. Vamos a trabajar juntos y a poner a Colombia en camino acelerado a convertirse en un país rico, donde la gente viva mucho mejor y donde tengamos mucha más igualdad.​

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?​

Colombia necesita una estructura tributaria que sea competitiva a nivel internacional. Competimos por inversión, empleo y oportunidades con muchos países, y por eso es fundamental contar con un sistema que incentive la inversión, la productividad, la formalización y el crecimiento empresarial.

Al mismo tiempo, es indispensable garantizar un uso impecable, organizado y priorizado de las finanzas públicas. Cada peso del presupuesto debe orientarse hacia las inversiones que realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos: infraestructura, educación, seguridad, vivienda y servicios sociales eficientes. El reto no es solo recaudar, sino gastar bien, con transparencia y con un enfoque claro en resultados”​

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud, teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?​

El sistema de salud en Colombia, sin ser perfecto, había logrado avances formidables en cobertura y equidad. Este gobierno lo desbarató y hoy la población más vulnerable es la más afectada; es cruel ver a la gente llorando porque no tienen medicamentos. Es doloroso que se hayan presentado el año pasado más de 320 mil tutelas y que ni con eso las personas hayan logrado atención. En Bogotá ya me tocó arreglar un sistema desbaratado por Petro y lo haremos de nuevo en Colombia.

Necesitamos hacer equipo con el sector privado para atraer la inversión necesaria y recuperar un sistema de salud que llegue a todos los rincones del país. Debemos cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y actualizar la UPC. Es clave garantizar el pago a médicos, enfermeras, hospitales y a todos los prestadores de servicios.

Vamos a fortalecer un sistema con EPS robustas financieramente y con una visión regional que facilite el acceso a la atención y a los medicamentos. Y, por supuesto, es indispensable erradicar cualquier asomo de corrupción en el sistema de salud.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?​

A Colombia le ha hecho mucho daño la llamada paz total. En su momento respaldé el proceso de paz con las FARC, pero hoy a los grupos armados ilegales no les queda ningún vestigio de legitimidad política. Hoy el país necesita aplicar la ley. Hacer efectivo el derecho a vivir sin miedo. Y en ningún país medianamente civilizado los criminales controlan un centímetro de territorio.

Vamos a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y dotarlas de los recursos financieros, técnicos y legales para que impongan la Ley y protejan a los colombianos. Las zonas más afectadas, como el Catatumbo, no solo requieren seguridad, sino inversión: carreteras, acueductos, accesos y oportunidades que permitan recuperar el territorio y mejorar la vida de sus habitantes.”​

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

​Vivimos en el lomo de la ballena, que son los Estados Unidos. Nuestra principal ventaja estratégica en todo sentido es la cercanía a los Estados Unidos y no la hemos aprovechado bien. Estamos más cerca del este de los EEUU y a mucho menor costo desde la costa colombiana que las ciudades exportadoras mexicanas y exportamos 75 veces menos. Ni los empresarios norteamericanos ni los colombianos han asimilado esta realidad adecuadamente. Voy a promover obsesivamente la inversión para exportar a los Estados Unidos, principalmente al Este, toda clase de productos y servicios. Mientras un empresario en Miami o Nueva York va a China o Vietnam a visitar a sus socios, en una semana, puede venir a Barranquilla por la mañana y cenar con su familia en la noche.

Los EEUU deben entender que nuestra prosperidad les beneficia casi tanto como la prosperidad de un estado de los EEUU. Y nuestros problemas de criminalidad, los amenazan casi tanto como si fueran los de un estado de los EEUU.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?​

Yo soy una persona completamente dedicada a mejorarle la vida a la gente; soy un constructor de igualdad. A mí no me guía la ideología, sino la motivación de lograr que la gente viva mejor. Como lo hice cuando recibí la Alcaldía, los programas que realmente le mejoran la vida a la gente los vamos a fortalecer y mantener. Por ejemplo, hay que seguir apoyando a los adultos mayores. Pero claramente la obsesión enfermiza anti-participación privada de los petristas es equivocada y anacrónica. Y el grado de incompetencia de la inmensa mayoría de funcionarios es una vergüenza muy costosa. El despilfarro y la corrupción son mucho peores que antes.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?​

Primero lo primero. Yo creo profundamente en la capacidad del equipo de la Gran Consulta. Es un equipo conformado por personas con experiencia, con compromiso real de trabajo por los colombianos y con hojas de vida intachables. Estoy convencido de que quien gane la Gran Consulta será el próximo presidente o presidenta de Colombia. Y, por supuesto, estoy enfocado en ganar la Gran Consulta. Ese es el objetivo en el que debemos concentrarnos ahora. Y repito, los colombianos merecen a alguien que resuelva los problemas y que ponga a Colombia en una ruta de progreso hacia el futuro. Para eso no nos podemos fijar en lo que hablan los políticos, sino en lo que hacen, como dice la Biblia: “Por sus frutos los conocerás”.​

