Candidatos responden: Juan Daniel Oviedo habla de paz total, relación con EE. UU. y reformas

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Porque nosotros no queremos hacer campaña en contra de nada. Queremos hacer campaña a favor de un mejor gobierno y que seamos capaces de hacerlo mejor y aquí venimos a trabar en equipo, con evidencia, entregando resultados a la gente y sobre todo, resolviendo los problemas que no podemos dejar de ver en el país.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Siempre vamos a tener formas de mejorar la estructura tributaria del país. Pero llegar en la primera legislatura a trabajar en una reforma tributaria es algo que es díficil de implementar. Y las prioridades del país hoy son atender el sistema de salud, estabilizarlo y garantizar que las fuentes de financiamiento permitan que los medicamentos y los tratamientos sigan siendo una realidad en el sistema. Por ello, creemos que no es una prioridad en el país.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Lo primero es entender que hay que escuchar a los pacientes y el principal problema que tiene el sistema de salud está asociado con la prohibición de medicamentos. Estamos al borde de una crisis humanitaria porque cuando por fin teníamos la oportunidad de tener tratamientos para enfermedades crónicas, complejas que incluían medicamentos intensivamente, estamos dejando a los pacientes a la deriva. Por eso nuestra prioridad es lograr que los recursos y el traslado de pacientes de EPS intervenidas a no intervenidas permita que el acceso a medicamentos y a tratamientos de complejidad vuelva a ser una realidad en el sistema.

Segundo, tenemos que estabilizar la Nueva EPS. Una de las más grandes empresas del país es un nido de corrupción que financia campañas al Congreso. Entonces, también tenemos que resolver la transparencia y la estabilidad en el sistema. Finalmente, entender que nuestro proceso de envejecimiento hace que nuestro sistema sea más costoso y busquemos nuevas fuentes de financiación al sistema de salud que todos merecemos.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Creo que hoy tenemos la evidencia que la paz total ha cometido un gran error y ha sido permitir que la Fuerza Pública sea otro grupo armado dentro del ecosistema del conflicto criminal que estamos viendo en el país. Eso no puede suceder, porque un pilar fundamental del Estado es que el uso exclusivo, es decir el monopolio de la fuerza, esté en las manos del Estado. Y por consiguiente, verbos fáciles de conjugar como por ejemplo dar plomo y dar bala, no vamos a jugar con eso. Nosotros queremos llegar a priorizar y en primer lugar queremos establecer cuáles son esos puntos en los que el contro territorial se va a hacer realidad y además, cómo vamos a llevar al Congreso un proyecto de sometimiento y si el Congreso lo quiere iniciemos unos procesos de sometimiento con ese monopolio criminal que se ha enriquecido en el país a lo largo de estos cuatro años. Conclusión, negociaciones no, fin a la paz total, pero sí un proceso de sometimiento previo a la aprobación del Congreso de la República.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

La reunión entre Petro y Trump fue un éxito porque pasamos de una relación personal a una relación entre Colombia y Estados Unidos. Y eso lo que significa es que escuchar es importante a la hora de manejar las relaciones internacionales. Entender que Trump entiende y quiere escuchar el leguaje de los negocios es lo que sicedió en esa visita. Por consiguiente, el método, y escuchar a los expertos nos lleva a entender que el futuro de la relación con EE. UU. tiene un protagonista muy importante en Venezuela. Solo si las relaciones binacionales son sólidad, vamos a hacer realidad una transición democrática y una transformación económica que tanto queremos los colombianos para el vecino país.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Lo que tiene que ver con el manejo de Juntas de Acción Comunal para la construcción de vías terciarias optimizando los topes de recursos que se pueden asignar, que es el programa Caminos Comunitarios para la paz, merece una continuidad, ajustes y una optimización. Hacer realidad la mejora del déficit cualitativo de vivienda a través de puntos focales como ferreterías en el todos los municipios del país es algo que queremos hacer realidad. Porque muchos de los buenos propósitos del presidente Gustavo Petro y su plan de desarrollo se quedaron en eso, en promesas. Gobernar no es gritar, gobernar es responder, ejecutar, trabajar en equipo y escuchar.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Nosotros estamos al borde de, por decirlo de alguna forma, una elecciones primarias en nuestro proceso democrático. Nuestro primer objetivo en este momento es ganar la Gran Consulta por Colombia. Inmediatamente cumplamos ese objetivo con carácter, con las promesas que hemos dado a conocer a todo el país, seguramente vamos a evaluar escenarios políticos de continuidad. De momento, vamos a votar la Gran Consulta y el rayito que es la forma de tener un gobierno de estabilización para hacerlo mejor, como merecemos en Colombia.

