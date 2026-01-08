Sigue fuego amigo en Gobierno Petro: Carlos Carrillo denuncia acoso de Angie Rodríguez

Angie Rodríguez y Carlos Carrillo se lanzan pullas por el Fondo de Adaptación. Foto: Archivo Particular

La disputa dentro de la Casa de Nariño tras las revelaciones de El Espectador sobre posibles irregularidades en el Fondo de Adaptación siguen generando disputa en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Este nuevo capítulo de esa pelea la protagonizan, nuevamente, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Y es que la revelaciones de este diario dieron cuenta de posibles manejos irregulares en la contratación de esta entidad, la adjudicación de contratos a sectores políticos e incluso falta de ejecución que causó un nuevo escenario de fuego amigo dentro del círculo más cercano del presidente Petro.

En contexto: Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

En medio de la controversia, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció una nula ejecución de la entidad cuando esta estaba administrada por parte de Carlos Carrillo, hoy al frente de la Ungrd. Las declaraciones derivaron en una pelea en la que también apareció el nombre del ministro del Interior, Armando Benedetti. Y aunque se pensaba que la pelea se había apaciguado, lo cierto es que esta ha continuado desde las sombras en la Casa de Nariño.

Según denunció Carrilo, los hechos de “acoso laboral” por parte de Angie Rodríguez se habrían incrementado. Por ello, el funcionario puso una queja formal ante la Defensoría del Pueblo contra una de las figuras más cercanas al jefe de Estado, asegurando que “las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos”.

He radicado una queja formal por acoso laboral ante la @DefensoriaCol contra la directora del @DapreCol, Angie Rodríguez. Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis… — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) January 8, 2026

De acuerdo con el funcionario, “sus insinuaciones y declaraciones públicas y privadas han buscado menoscabar mi reputación y obstaculizar mi labor, en desmedro del interés de los colombianos. Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores".

Por ello, la queja fue radicada ante la oficina de la defensora Iris Marín Ortiz, a quien pidió un acompañamiento de este caso. Además, Carrillo también recalcó que remitirá el caso al ministerio del Trabajo, entidad que está bajo la administración de otros de los alfiles cercanos al presidente Petro: Antonio Sanguino.

