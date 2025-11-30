Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

Fondo de Adaptación, rastrean contratos y movidas durante gobierno Petro. Foto: Eder Rodríguez

Una de las entidades más técnicas del Estado, con un presupuesto anual de más de COP 660.000 millones y a cargo de un proyecto de COP 1,12 billones clave para el Caribe, podría ser el escenario de un nuevo escándalo de grandes proporciones que tiene a varios de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Gustavo Petro con las alarmas encendidas. De acuerdo con fuentes del propio seno de la Casa de Nariño, hay dos fuerzas políticas que, con la venia del Ejecutivo, se apoderaron de puestos claves y desataron una feria de...