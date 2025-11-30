Logo El Espectador
Política
Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

El Espectador rastreó la red de intereses políticos y posibles irregularidades detrás de jugosos contratos de una entidad que debe enfrentar los efectos del cambio climático. Fuentes del Ejecutivo advierten que hay poderes que van por más de un COP 1 billón. La Casa de Nariño responderá en los próximos días con un extenso informe.

David Efrén Ortega
30 de noviembre de 2025 - 01:05 a. m.
Fondo de Adaptación, rastrean contratos y movidas durante gobierno Petro.
Foto: Eder Rodríguez

Una de las entidades más técnicas del Estado, con un presupuesto anual de más de COP 660.000 millones y a cargo de un proyecto de COP 1,12 billones clave para el Caribe, podría ser el escenario de un nuevo escándalo de grandes proporciones que tiene a varios de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Gustavo Petro con las alarmas encendidas. De acuerdo con fuentes del propio seno de la Casa de Nariño, hay dos fuerzas políticas que, con la venia del Ejecutivo, se apoderaron de puestos claves y desataron una feria de...

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 31 minutos
"El cambio"..... Pero de Ratas.
Manuel(13692)Hace 47 minutos
Entre la cizaña y las predicciones. Elespectador cada vez más entregado a la infamia. Todo es conjura, chisme, obsesión.
