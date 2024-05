“Los corruptos que se vayan a la derecha o al centro”: director de la UNGRD

Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: UNGRD

En medio del evento “Gobierno con los Barrios Populares”, que se realiza este lunes en Bogotá, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, dijo que el escándalo que atraviesa la entidad actualmente se dio porque personas corruptas se colaron en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien traicionaron.

Lea: “Este gobierno no compra congresistas”: Petro pide que avance debate de la pensional.

“Se colaron unos y traicionaron al presidente Gustavo Petro. Ellos no caben en el Gobierno. Los corruptos que se vayan a la derecha y al centro, pero en la izquierda no pueden tener espacio. El que venga a robar que se vaya, pero este proyecto no puede tener tolerancia con los corruptos”, dijo Carrillo.

Carrillo, quien llegó a la dirección de la unidad después de la salida de Olmedo López por el escándalo de los carrotanques de La Guajira, agregó que el presidente Petro ha sabido manejar la polémica y que otros gobiernos no habrían revisado a fondo la entidad.

Lea también: “Una estrategia que le quedará difícil”: Velasco dice que Olmedo López no tiene pruebas.

“Yo quisiera ver qué otro gobierno hubiera sido capaz de coger esta entidad y abrir la caja de pandora. Hay que reconocerle al presidente cómo está enfrentando esta crisis que es enorme. Pero, estamos reconstruyendo la entidad y recogiendo los pedazos que quedaron”, sostuvo.

La UNGRD continúa inmersa en la polémica luego de que el exsubdirector Sneyder Pinilla señalara que la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz hizo presuntos pagos con dinero de la unidad al presidente del Congreso, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, para el trámite de las reformas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.