“Una estrategia que le quedará difícil”: Velasco dice que Olmedo López no tiene pruebas. Foto: El Espectador - José Vargas

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló este lunes en W Radio sobre el escándalo de presunta corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con las presidencias del Congreso, a cuyos jefes Iván Name y Andrés Calle, se les habría presuntamente pagado para favorecer el trámite de las reformas del Gobierno.

Lea: “Pido principio de oportunidad para contarle toda la verdad al país”: Sneyder Pinilla.

Velasco mencionó que los señalamientos que han hecho el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla serían filtraciones con el objetivo de lograr un principio de oportunidad de la Fiscalía General. Aseguró que es una estrategia que lideran sus abogados que no saldrá bien.

“Son unos señores (López y Pinilla) que, después de haber hecho lo que hicieron, quieren salir con inmunidad tratando de señalar a otras personas. Es una estrategia que les va a quedar muy difícil, eso es una instrumentalización de la política de unas personas que se han quedado con unas sumas gigantescas”, dijo Velasco.

Lea también: Este es el lote de $23.000 millones por el que se pelea la Registraduría con dos civiles.

Agregó: “Sneyder cuando tiene que concretar cosas donde me pueda involucrar dice que no me mete en la matriz porque nunca en privado me he reunido con él. La única fue un Puesto de Mando Unificado con presencia de tres ministros y cerca de 40 funcionarios”.

Igualmente, el ministro sostiene que la relación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Iván Name, es fría, por lo que no es lógico que se le haya pagado presuntamente $3.000 millones para el trámite de las reformas sociales.

Al preguntársele si su puesto estaría en riesgo, debido a las salidas de Sandra Ortiz de la Consejería para las Regiones, y de Andrés Idárraga de la Secretaría de Transparencia, indicó: “Yo estoy para lo que el presidente ordene, pero salir corriendo en este momento es reconocer una culpa que no tengo. No tengo por qué esconderme”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.