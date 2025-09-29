Carolina Corcho descarta sumarse a Daniel Quintero en candidatura única para la consulta

Precandidatos Daniel Quintero y Carolina Corcho anunciando su aspiración por el Pacto Histórico a las afueras de la Registraduría. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de un mensaje de X, Carolina Corcho negó que exista la posibilidad de concretar una alianza con Daniel Quintero para enfrentarse a Iván Cepeda en la consulta interna del próximo 26 de octubre. El mensaje de la exministra de Salud del gobierno Petro llegó luego de que empezara a circular esa versión ante el aterrizaje de figuras como Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gloria Flórez a la campaña de Cepeda, quien con esas movidas se consolida como la ficha más fuerte de la izquierda pura para la consulta.

Según Corcho, es falso que haya pensado en pactar con el exalcalde de Medellín una sola candidatura para sumar fuerzas en la consulta. De hecho, dijo que su intención es ganarles a los dos hombres que la acompañan en el mecanismo y convertirse en la candidata única del petrismo para los comicios de 2026. “Hemos expresado de manera reiterada y pública, que vamos hasta el final en el proceso acordado de consulta abierta del 26 de octubre, en donde espero ser elegida como candidata única del Pacto Histórico para competir en marzo en el Frente Amplio. Solicito retirar esta nota falsa que mella mi precandidatura y confunde a los electores”, aseguró.

Señores del @eltiempo, les solicito rectificar esta noticia falsa. Desde mi precandidatura jamás se ha pensado en hacer un acuerdo de candidatura única con el Señor Daniel Quintero. Hemos expresado de manera reiterada y pública, que vamos hasta el final en el proceso acordado de… https://t.co/32YZnJZTZK — Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 29, 2025

Entre tanto, a pesar del acuerdo para realizar la consulta con esas tres precandidaturas, en el Pacto Histórico las tensiones se mantienen. Gustavo Bolívar, que al igual que las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez decidió retirarse de la carrera y sumar fuerzas para la precandidatura de Iván Cepeda, cargó este fin de semana contra la aspiración del exalcalde de Medellín.

El exdirector de Prosperidad Social aseguró que el próximo 26 de octubre no habrá una consulta de izquierda, sino un primer momento del llamado “frente amplio”. Y señaló que “Consulta de la izquierda es la que teníamos antes de que nos dinamitaran el proceso con alguien que no representa las ideas progresistas y que llenará las urnas con votos de la derecha y la politiquería”.

En el mismo pronunciamiento, Bolívar dijo que la derrota de Iván Cepeda o Carolina Corcho sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas. “Sería entregar el Pacto Histórico a la politiquería y la corrupción que tanto criticamos en el pasado”, explicó.

En el interior del Pacto Histórico aseguran que este pulso no cesará y que incluso se mantendrá tras la consulta. Hay voces del petrismo que aseguran que personajes como Bolívar podrían volver al ruedo electoral ante una posible victoria de Quintero en la consulta, ya que aún está pendiente el escenario de las consultas interpartidistas en marzo de 2026.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que la consulta será también una batalla contra la “extrema derecha”. También dijo que no tiene información sobre una alianza entre Corcho y Cepeda y reiteró que la regla de oro del mecanismo es que todo el Pacto Histórico respalde al ganador de la consulta.

