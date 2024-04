Lo que responden Name y Calle por mención en caso de los Carrotanques de La Guajira

Choque entre los presidentes del Congreso: Iván Name cuestiona a Andrés Calle. Foto: Óscar Pérez

La mención a Iván Name y a Andrés Calle por parte de Sneyder Pinilla, uno de los directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) investigado por corrupción en el caso de los carrotanques de La Guajira, ha generado bastantes ruido en el Congreso, ya que se trata de los presidentes de las dos cámaras del poder Legislativo.

Aunque Pinilla no entregó más detalles, que ambos aparezcan en la que sería su matriz de colaboración con la Fiscalía genera preguntas sobre cómo se relacionan los dos políticos con el escándalo que también involucra a Olmedo López. Para intentar bajar ese ruido, Name y Calle emitieron pronunciamientos cortos señalando que esperarán a que la Fiscalía avance en el proceso.

Lea también: “Una comunicación más cercana”: presidente Petro estrena canal de WhatsApp

El presidente del Senado le pidió al ente investigador que escuche a Pinilla, pero señaló que estará atento a presentar, si es necesario, una denuncia en su contra. “Solicito a la Fiscalía 79 especializada o a quien corresponda, recibir cuanto antes la declaración de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez sobre los supuestos hechos que, por conducto de apoderado, ha manifestado saber en relación conmigo. Tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de sus manifestaciones, procederé a interponer las denuncias penales en su contra, si a ello hubiere lugar”, dijo Name en un comunicado.

Calle, por su parte, envió un mensaje a través de su equipo de comunicaciones señalando que no hará un pronunciamiento oficial por el momento. “El presidente Calle no se va a pronunciar al respecto entretanto no tengamos claridad de la autenticidad del documento. Hay total tranquilidad frente al tema, y apenas tengamos notificación o información formal sobre el caso les contaremos”, dijeron sus asesores.

No se pierda: Minigualdad de Francia Márquez ya tiene nueva viceministra de las Mujeres

Según Pinilla, quien fue mano derecha del exdirector Olmedo López, entregará a la justicia los nombres de quienes, como él, están detrás de los aparentes sobrecostos en la compa de los 80 carrotanques, cuyo valor superó los $46.800 millones. Según dijo, él es solo una pieza de un gran entramado de corrupción en el que están también metidos ministros, congresistas y altos funcionarios de la UNGRD.

“Acá hay muchas personas que están involucradas y me están haciendo ver a mí como el malo, como un corrupto, y yo soy solo una arista de este engranaje”, le dijo Pinilla al periodista Daniel Coronell. Además, señaló que no había revelado antes todos los nombres por temor de que se atentara contra su vida o la de su familia. Ahora, la Fiscalía tendrá que valorar si los señalamientos tienen sustento o no.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.