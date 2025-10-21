Logo El Espectador
Petro reaccionó a fallo de caso Uribe: “Los espero en la Plaza de Bolívar este viernes”

El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. También mencionó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Redacción Política
21 de octubre de 2025 - 04:58 p. m.
Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe.
Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe.
Foto: Archivo
El presidente Gustavo Petro se manifestó, a través de su cuenta de X, sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso contra el exmandatario Álvaro Uribe, en el que fue absuelto por soborno y fraude procesal. De acuerdo con el jefe de Estado, el fallo “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, señaló.

El mandatario metió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la ecuación y señaló que, “aliado con Uribe” buscará una sanción en su contra. Reiteró su tesis de que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan “el golpe de Estado”.

“Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, finalizó.

Petro se refiere al llamado que revivió en estos meses para una constituyente y que, de acuerdo con declaraciones posteriores, solo sería convocada por la ciudadanía. En esa vía es que ha convocado a sus seguidores a activar una serie de procedimientos orientados a ese objetivo y este es el primer llamado contundente para comenzar.

Cuando ocurrió el fallo en primera instancia —que condenó a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal—, el jefe de Estado pidió respetar la justicia e incluso hizo un llamado a Trump para que no se entrometiera en las decisiones judiciales de Colombia.

Por Redacción Política

alexandrs Navarrete(m841l)Hace 14 minutos
Le fallo desmontó toda la argumentación de la CS y de la jueza Heredia🤦🏽‍♀️. Las declaraciones del magistrado leyendo el fallo tiene rasgos de machismo, una mujer no puede tomar decisiones contrarias al statu quo- a un expresidente no se le condena (porque es hombre) solo se le arrodilla y alaba. Así sea delincuente , porque en este platanal existe el cohecho de un solo lado, así como la actuación de Cadena éste trabajo para él mismo y a nadie ayudo😠. Nos creen imbéciles estos jueces😠.
REFLEXIONE(94518)Hace 29 minutos
Adelante, acabar con ese mecanismo de constricción, Vámonos a una Asamblea Nacional Constituyente y establezcamos las reglas para que estos dos polarizadores, se vayan a descansar y dejen avanzar al país, recuerden que el Estado somos todos, este par, el uno apenas es jefe de gobierno y el otro lo fue, son temporales, el pueblo no son solo los fanáticos de uno y otro, también lo somos los demás ciudadanos que estamos cansados del actual contexto político
REFLEXIONE(94518)Hace 35 minutos
El inquilino, se contradice, primero que su estrategia es la libertad de Uribe, ahora que no, antes, que respetada el fallo de la justicia, ahora que no, que manifestaciones, seguramente, espada, bandera de guerra, y apenas empieza, se acordaran ustedes. ¿Al fin qué?. Al parecer los fallos judiciales se aceptan cuando convienen al uno o al otro. No más polarización, Ni el uno, ni el otro
Jorge Enrique Ferreira rengifo(22420)Hace 43 minutos
Con la decisión de ese corrupto tribunal de Bogotá pasó lo que se esperaba, no otra cosa podía pasar. Blanco es, gallina lo pone. La justicia en Colombia, es un Cartel que no se acaba. Absuelto el condenado enano, que se mete a una piscina y no se moja. Ahora esperar cinco años para que la SCJ en casación le ponga punto final a esta comedia fallando que el Matarife idolatrado si es culpable.
JorgeH(44241)Hace 44 minutos
Este presidente lo unico que quiere es hambre y miseria para las personas de Colombia, eso es un comunista que pronto sera condenado en USA por amenzas contraTrump , viva Colombia se hizo justicia, viva Trump que esta haciendo el mejor gobierno de America.
