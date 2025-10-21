Petro reaccionó a fallo de caso Uribe: “Los espero en la Plaza de Bolívar este viernes”

Presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro se manifestó, a través de su cuenta de X, sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en el caso contra el exmandatario Álvaro Uribe, en el que fue absuelto por soborno y fraude procesal. De acuerdo con el jefe de Estado, el fallo “repite la historia” y contradice a la Corte Suprema de Justicia.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, señaló.

El mandatario metió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la ecuación y señaló que, “aliado con Uribe” buscará una sanción en su contra. Reiteró su tesis de que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan “el golpe de Estado”.

“Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, finalizó.

Petro se refiere al llamado que revivió en estos meses para una constituyente y que, de acuerdo con declaraciones posteriores, solo sería convocada por la ciudadanía. En esa vía es que ha convocado a sus seguidores a activar una serie de procedimientos orientados a ese objetivo y este es el primer llamado contundente para comenzar.

Cuando ocurrió el fallo en primera instancia —que condenó a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal—, el jefe de Estado pidió respetar la justicia e incluso hizo un llamado a Trump para que no se entrometiera en las decisiones judiciales de Colombia.

