Estas son las apuestas del gobierno Petro para bajar las tensiones con Estados Unidos

Conversaciones con el encargado de negocios de la administración de Donald Trump, John McNamara, y un llamado a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña, han sido las movidas en las últimas 24 horas.

Redacción Política
21 de octubre de 2025 - 02:15 p. m.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Foto: El Espectador
Ya se cumplieron 48 horas desde que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos vieron un aumento súbito en las tensiones por cuenta de una publicación en la que Donald Trump señaló al presidente Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” en el país. En ese tiempo, no han sido pocas las movidas que la Casa de Nariño ha iniciado para bajar los ánimos.

“[El narcotráfico] se ha convertido, con mucha diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a América. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán para Colombia”, aseguró el mandatario estadounidense en su red social, Truth Social.

Director de UNP y ministros de Minas y Hacienda a debate de control político

Una serie de declaraciones en la cuenta de X del mandatario colombiano pusieron la atención sobre las diferencias que en los 10 meses que lleva la administración del magnate republicano en el poder han sido claves para ese fracturado diálogo. Pero en esas primeras 24 horas se anunció, además, la posibilidad de que Colombia enfrentara una retaliación en materia arancelaria.

En medio de eso, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas y aterrizó en Bogotá a tiempo para una reunión entre el presidente Petro y su canciller, Rosa Villavicencio. Otros ministros llegaron sucesivamente a la Casa de Nariño para encuentros en esa vía: Martha Carvajalino (Agricultura), el general (r) Pedro Sánchez (Defensa) y Diana Morales (Comercio), todos de carteras que serían afectadas directamente por este choque.

Le puede interesar: Así fue la reunión entre Petro y McNamara ante la crisis con Estados Unidos

El llamado al Palacio presidencial fue clave para tratar de delinear los posibles golpes no solo a la economía colombiana en caso de que esos aranceles se materializaran, sino también en materia de seguridad. Estados Unidos es el mayor socio de Colombia en ambos temas y por eso es que en toda esa discusión trató de explicitarse que medidas negativas en materia económica para el país repercutirían en el bolsillo estadounidense.

Una argumentación similar se presentó incluso en el Capitolio estadounidense, donde hay versiones divididas sobre las reacciones que debería tener el gigante norteamericano contra el gobierno de Gustavo Petro. El senador Lindsey Graham (Partido Republicano) aseguró que Trump estaría planeando imponer “importantes aranceles”, pero se ha señalado la importancia que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico para Estados Unidos.

Este lunes, la discusión en la Casa de Nariño giró en torno al anuncio de una respuesta en caso de que los aranceles se materializaran. Aunque estaba planeado un consejo de ministros, este se canceló. ¿La razón? Una cita con el encargado de negocios, John McNamara.

Lea también: Pacto seguirá adelante con consulta y pide al CNE definir situación jurídica

El encuentro fue anunciado por el mismo Petro y en él estuvo presente García-Peña. Según lo reveló el embajador ante diversos medios, se trató de una charla en la que hubo promesas de “desescalar” el lenguaje e incluso se tocó el tema de Venezuela. Se trató, en todo caso, de un acercamiento inicial con el que se pretende bajar las tensiones.

A la espera de que se materialicen (o no) tanto las medidas de parte de Estados Unidos como de Colombia, siguen los movimientos en Palacio. Ya fue anunciado un consejo de ministros para esta noche y allí se espera que se den a conocer las decisiones del Ejecutivo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Carlosé Mejía(19865)Hace 11 minutos
Manejar las relaciones con EUA en tiempos de Trump no debe ser tarea fácil para ningún gobierno pero se puede hacer mejor de lo que lo ha hecho Petro. Se requiere cero verborrea incendiaria y muchísimo pragmatismo.
luamo(itkq6)Hace 22 minutos
Si quisiera a Colombia se apostaría por bajar tensiones... Colombia entera sabe que el que menos quiere al pais es el... Parece que Colombia le fallo desde que era niño---??? Si hubiese sido así, no debería haber aceptado. Desagraciadamente se ve que la izquierda quiere acabar con Colombia, no solo localmente, sino ante el mundo...
