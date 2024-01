“Unos magistrados me interceptaron por error”: Uribe critica expediente en su contra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, una vez más, cuestiona al fiscal Eduardo Montealegre. Foto: Archivo

No han sido pocas las críticas que ha emitido el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra quienes han cuestionado su investigación ante la Fiscalía por el supuesto delito de soborno de testigos y fraude procesal. Desde que se conoció la renuncia del fiscal del caso, Andrés Palencia, —justo el día que debía decidir si acusaba al exmandatario—, Uribe ha trinado defendiendo su inocencia y ha acusado, en varias ocasiones, al exfiscal Eduardo Montealegre, quien está reconocido como víctima dentro del proceso judicial.

Esta vez aseguró que el exfiscal tiene una “afición por el dinero”. Y señaló: “Debí contratar al pomposo de Montealegre para que me defendiera. Con buenos honorarios lo habría hecho muy bien. Le encanta el dinero, por un contrato con mi Gobierno, defendió ante la ONU el proceso de desmovilización de paramilitares, no obstante que me acusa de criminal de guerra”.

La guerra entre Uribe y Montealegre se ha reciclado en los últimos años en varios momentos. En 2019, en medio de las investigaciones de la Comisión de Acusación de la Cámara por el “cartel de la toga”, en el que se pidió investigar a Montealegre y Jorge Eduardo Perdomo, su vicefiscal, por su supuesta participación en el carrusel de sobornos, Montealegre tachó las pesquisas en su contra de persecución política por estar lideradas por un alfil del uribismo (Edward Rodríguez). Y reveló que haría una gira por la Corte Penal Internacional para denunciar la presunta responsabilidad de Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando era gobernador de Antioquia.

Y esa denuncia se consumó en agosto de 2020; desde entonces, el expresidente también tiene un expediente abierto por ese caso. En su momento, el exfiscal General aseguró que mientras ejerció ese cargo, cambiaron el modelo de investigación judicial por paramilitarismo para avanzar en los procesos que involucraban a Uribe Vélez. Sin embargo, en ese momento fue nombrado senador y todos los casos pasaron de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia.

Por ese caso, de hecho, el exmandatario fue llamado a rendir versión libre el pasado 27 de noviembre, luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara en una audiencia, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que Uribe habría tenido relación con la planeación de esas masacres.

El nuevo róund entre Uribe y Montealegre se da ahora en medio de que el exfiscal calificara la renuncia del fiscal del caso Uribe como un acto de responsabilidad. En diálogo con W Radio, dijo que la salida del caso se da “antes de prestarse a la caricatura de justicia que pretende Francisco Barbosa”.

Y explicó que la única salida que tenía Palencia era formular una resolución de acusación y llamar a juicio a Uribe, decisión que debió haberse tomado hasta el pasado 10 de enero, cuando se vencía el término de la Fiscalía para tomar una decisión en el caso. “De lo contrario, habría incurrido en prevaricato”, afirmó Montealegre. “Mi hipótesis es que, ante la cantidad de pruebas que existen en este momento para llevar a juicio a Álvaro Uribe y establecer su responsabilidad, al fiscal no le quedaba otra alternativa que formular resolución de acusación (…) que, desde luego, va en contra de los intereses de Francisco Barbosa”.

La renuncia del fiscal de la Corte Suprema de Justicia se dio, según él, por motivos personales y relacionados con la salud de su familia. Como fiscal encargado para continuar el caso fue designado Víctor Andrés Salcedo Fuentes.

Ante el lío jurídico que enfrenta el exmandatario, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, afirmó que “lo único que ve el país son garantías de impunidad para las élites políticas que han saqueado al país”. Lo escribió refiriéndose a la renuncia del fiscal Palencia, que además de tener el caso Uribe también manejaba la investigación contra Óscar Iván Zuluaga. También mencionó la libertad condicional que recibió Andrés Felipe Arias en la misma semana y la libertad por vencimiento de términos para Arturo Char.

Por su parte, voceros del Centro Democrático, el partido de Uribe, salieron en su defensa. La senadora Paloma Valencia, por su parte, aseguró que “Uribe ha enfrentado un proceso con chuzadas ilegales, una guerrillera posando de víctima y la participación de un exfiscal cuestionado y sin una sola prueba en su contra”. El proceso contra el exmandatario sigue su curso.

