Caso Cruz Verde-Sanitas reaviva críticas y apoyos a reforma a la salud: reacciones

El Senador David Luna y la representante María Fernanda Carrascal se pronunciaron a la posible suspensión en el suministro de medicamentos de parte de Cruz Verde. Foto: Archivo

Faltando dos días para que la reforma a la salud regrese a discusión en el Congreso, Droguerías Cruz Verde informó que desde mediados de noviembre no suministrarán medicamentos a los usuarios de EPS Sanitas que no están en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) de carácter ambulatorio, debido a una deuda que no ha sido saldada.

Lea: Gobernadora de La Guajira pidió aumento de pie de fuerza tras disturbios en Manaure.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, dijo Cruz Verde en el comunicado.

Las reacciones del mundo político no se han hecho esperar y los mensajes que se han visto van desde críticas al gobierno de Gustavo Petro y a una supuesta falta de gestión del ministerio de Salud, a las afirmaciones de que se trata de una situación que viene desde el anterior gobierno de Iván Duque y que deja en evidencia la necesidad de aprobar la reforma a la salud planteada por Petro.

Lea también: Críticas y felicitaciones: esto dijeron los expresidentes de las elecciones.

Desde la oposición, el senador de Cambio Radical David Luna responsabilizó de la situación al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, e invitó a los colombianos a presionar a los congresistas que discutirán la reforma a la salud para que estos “le pidan al gobierno no acabar con el suministro de medicamentos”.

“Hace 2 meses, Sanitas alertó graves problemas financieros debido a incumplimientos en pagos de la ADRES que siguen sin resolverse. Hoy, Cruz Verde suspende el suministro de medicamentos a los afiliados de esta EPS. Lo más preocupante es que según la reforma que plantea el presidente Petro, la ADRES será la entidad responsable de la salud de todos los colombianos”, indicó.

La falta de gestión del ministro @GA_Jaramillo tiene en este momento a más de 5 millones de colombianos sin medicamentos. Hace 2 meses, Sanitas alertó graves problemas financieros debido a incumplimientos en pagos de la ADRES que siguen sin resolverse. Hoy, Cruz Verde suspende el… — David Luna (@lunadavid) October 31, 2023

Precisamente, este partido de oposición le preguntó, vía X, a los partidos Conservador, Liberal y de la U si continuarán apoyando la reforma al sistema de salud, que este miércoles 1 de noviembre continuará su trámite en segundo debate.

La representante de la Alianza Verde, partido de la bancada de gobierno, también cuestionó el proyecto: “El gobierno al parecer está dispuesto a generar una crisis a costa de vidas. Todo para validar -ideológicamente- su disparatada reforma a la salud. Yo le pido a los colegas de la Cámara que entendamos el nivel de peligro de lo que se está gestando”.

Puede interesarle: El reencauche de los partidos en las regionales: sacan pecho con victorias a medias.

El excongresista y hoy director del partido “En Marcha”, Juan Fernando Cristo, invitó al diálogo entre el gobierno y la Eps: “Gravísimo para los miles de pacientes del sistema de salud el anuncio de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos a una de las principales EPS Sanitas. Diálogo de gobierno y las EPS debe encontrar solución al problema, más allá de las discusiones sobre la reforma al sector”.

Gravísimo para los miles de pacientes del sistema de salud el anuncio de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos a una de las principales EPS Sanitas. Diálogo de gobierno y las EPS debe encontrar solución al problema, más allá de las discusiones sobre la reforma al… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 31, 2023

Por su parte, la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal aseguró que el anuncio de Cruz Verde es la muestra del fracaso de las EPS: “Sigue en evidencia el fracaso de las EPS y la necesidad de una reforma a la salud que garantice la correcta administración de los recursos, ya no en manos de terceros”.

El representante y coordinador ponente del proyecto Alfredo Mondragón mencionó que se trata de una problemática de más de 3 años y agregó: “es un mensaje muy fuerte de que no hay control de gasto de parte de las EPS, no hay protección en el riesgo de salud, reciben recursos y no garantizan el pago a los prestadores”.

Desde el ministerio de Salud, citaron a una rueda de prensa para las 9:30 de la mañana de este martes en la cual se discutirá esta problemática que hoy pone en riesgo a un gran número de colombianos afiliados a Sanitas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.